干货！夏季儿童常见疾病预防小妙招

随着气温升高，各类病菌繁殖速度很快。虽然夏季并不是传染病的高发季节，但仍然存在许多疾病威胁着孩子的健康。今天和大家分享一些如何预防夏季疾病的小知识。

中暑

如果幼儿在高温环境中或在烈日直射下活动的时间较长，会导致体温调节功能失衡，水盐代谢紊乱和神经系统功能损害所产生的一系列症状。

预防方法

合理为孩子增、减衣物，尽量选择吸汗的棉质衣物，同时还要鼓励孩子多喝温开水和绿豆汤消暑。周末游玩时最好避开正午前后两小时，可以让孩子戴上遮阳帽出门。万一发生中暑的情况，可以用冷毛巾给孩子物理降温，但注意不要冷敷前胸和腹部。

感冒

孩子由于自身防御功能较弱，因而很容易被感染，甚至是重复感染疾病。值得父母们注意的是，夏季的伤风感冒通常伴随鼻塞、流清涕、打喷嚏、咳嗽、发热以及乏力等症状。

预防方法

室内保持通风，保证空气新鲜流通。尽量少去人多的场所，避免细菌交叉感染。注意饮食，多喝水及吃新鲜的蔬菜瓜果。平日注意让孩子积极锻炼身体增强体质。

空调病

由于空调导致室内外温差大、忽冷忽热，空气又较为密闭不流通，容易让人产生不适。较多出现的症状为：疲倦、烦躁、头晕、胃肠不适、注意力难以集中等。

预防方法

室内外温差不宜过大，6-8℃比较舒适。在空调房里也注意给孩子增、减衣物，勤通风换气，保证室内外空气的流动。

皮肤病

夏季蚊虫肆虐，而孩子们的皮肤又过于娇嫩，极其容易被蚊虫叮咬。蚊虫叮咬留下的包不仅红肿而且奇痒无比，很多孩子都忍不住抓挠，然而抓破后又容易被感染发炎变得更严重。同时，孩子出汗多也容易长痱子、疖子或脓包疮，处理不及时很容易病情加重，甚至引发败血症。

预防方法

针对蚊虫叮咬，出门可以随身准备花露水、风油精或驱蚊水，止痒的驱蚊产品能防止孩子用手抓挠。但是，选择驱蚊产品时要谨慎，尽量不要使用蚊香或电蚊香，会对孩子的呼吸道和皮肤黏膜产生危害。每天保证皮肤清洁，及时更换汗湿的衣物，尽量不要让孩子靠近草坪茂盛以及有水的地方。

肠胃病

夏季气温高，细菌繁殖快，各种食物、水以及物品都容易被细菌侵犯。孩子的消化系统不成熟，很容易发生腹泻、急性肠胃炎、细菌性痢疾等问题。如果腹泻次数多，还容易造成脱水。

预防方法

夏季的腹泻很大可能是因为吃了被病菌感染的食物，因此要特别注意把好“病从口入”这一关。家长尤其要督促孩子们饭前便后洗手，叮嘱孩子不能喝过多的冷饮、吃生食。特别注意餐具的消毒，更要注意保证厨房的清洁干燥。如果孩子发生了腹泻，不要让孩子不吃东西，这样反而会加重腹泻。可以让孩子吃易于消化的如粥类的流质食物，适当补充糖、盐水。