娃不爱运动 赖家长？

7月5日—8日，“第四届全国身体运动功能教学指导培训班暨青少年体质发展研讨会”在广州市第四中学举行，来自北京、上海、广东等全国14地的体育教研员、一线教师900多人参加了研讨会。

中国教育科学研究院体育卫生艺术教育研究所所长吴键介绍，对全国20多个省份青少年体质调研的数据显示，城市孩子肥胖超重的问题、近视眼多、心肺耐力改善情况不明显等。

“大城市孩子放学回家后就不下楼了，家长很少把孩子带到户外运动。”他指出，这个问题尤其需要注意，而且调查发现，孩子的体质健康水平与家长的体质健康水平一致，也就是孩子的生活方式受家长生活方式的影响，想要孩子爱运动，家长首先就应该多运动。

同时，他提醒家长，“孩子一天的营养摄入要跟体育运动匹配。现在很多家庭会送娃去锻炼，但运动回来就觉得孩子辛苦了，给吃很多摄取过剩营养，适得其反。”他希望，家长和孩子一起锻炼，构建健康家庭。

在大会展示环节中，广州市推进“一校一品”工作的14所优秀学校的孩子们展示了“三大球”、“三小球”、“民族传统体育”、“新兴体育”等项目的运动技能。