盛夏到来，一年之中度假的黄金季节也来临了。一些还在犹豫着要不要出去走走的人们，不妨参考美国一项新研究给出的建议——外出度假有益健康，可防治心血管疾病。

美国雪城大学的研究团队调查分析了成年人年休假次数与心脏健康的关联性，结果发现，在过去12个月中，外出度假相对频繁的人，患上代谢综合征或出现代谢功能下降症状的风险更低。代谢综合征是一组复杂的代谢紊乱症候群，包括高血压、高血糖和腰部体脂过多等。代谢状况是评估心脏健康的重要指标。代谢出现问题，中风、心脏病和糖尿病等疾病风险便显著升高。

雪城大学公共卫生助理教授布莱斯·赫鲁斯卡团队的统计数据显示，在美国，近80％的全职员工可享受带薪休假，但事实上，由于思想观念、兴趣爱好、财务问题等各种原因，真正能去度假的人不足一半。近些年来，越来越多的研究阐明了度假对健康的促进意义，如减轻焦虑和抑郁情绪等。因此，现在不妨考虑暂时放下工作，收拾好行囊，来一场说走就走的旅行。▲ （李悦康）