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全国退耕还林还草超5亿亩

2019年07月10日08:24 来源：人民网－人民日报

人民网北京7月9日电  （记者寇江泽、顾仲阳）记者从国家林业和草原局获悉：全国已实施退耕还林还草5亿多亩。其中，两轮退耕还林还草增加林地面积5.02亿亩，占人工林面积的42.5%；增加人工草地面积502.61万亩，占人工草地面积的2.2%。退耕还林工程总投入超过5000亿元。

从2014年起，我国实施新一轮退耕还林还草。到目前，国家共安排新一轮退耕还林还草任务5989.49万亩，其中还林5486.88万亩、还草502.61万亩，涉及河北、山西、内蒙古等22个省（区、市）和新疆生产建设兵团。目前，新一轮退耕还林还草中央已投入687.6亿元。

据评估，全国退耕还林工程每年产生的生态效益总价值量为1.38万亿元，相当于工程总投入的2.7倍。其中，涵养水源4490亿元、保育土壤1146亿元、固碳释氧2199亿元、林木积累营养物质143亿元、净化大气环境3438亿元、生物多样性保护1802亿元、森林防护606亿元。

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 11 版）

(责编：李轶群、杨迪)


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