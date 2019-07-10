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老挝卫生部发布全国登革热疫情警报

2019年07月10日08:24 来源：人民网－人民日报

据新华社万象7月9日电  （记者章建华、杜大鹏）老挝媒体9日报道，因老挝全境2019年已超过1.1万人被发现感染登革热病毒、其中27人因此死亡，老挝卫生部8日发布全国登革热疫情警报。

据老挝《万象时报》报道，老挝政府发现近来登革热疫情暴发，多数感染和死亡病例出现在首都万象和老挝南部省份。据老挝卫生部传染病控制司报告，从2019年年初至7月7日，老挝全境有11561人确诊感染登革热，27人死亡。

报道援引老挝卫生部部长本贡的讲话说，已从万象派出专家与南部省份医卫人员讨论登革热防控事宜，“如果不采取足够的病毒控制措施，今年的天气条件可能导致登革热疫情大范围暴发”。本贡要求政府各部门和民间组织，尤其是医卫部门，加大病毒防控的宣传，建议幼儿园、小学和中学每周清除污水，防止孑孓滋生。

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 16 版）

(责编：李轶群、杨迪)


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