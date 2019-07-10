人物小传

第三届国医大师廖品正，是闻名遐迩的眼科中医，志在为更多患者送去光明。求学时，老师曾告诫她：先谙熟内科，再循序以究眼科，则势如破竹；若对内科尚未认识，而专习眼科，则见理狭隘，处方呆板。因此，廖品正也常教育自己的学生，要十分重视内科的学习。

出生于中医世家的廖品正，在传承上不遗余力，在全国率先开办中医五官专业本科，并培养出我国第一位中医眼科学博士。

“对光敏感吗？刺痛感减轻了没？”门诊室内，廖品正说话不徐不疾，拿着病历轻声询问着。坐在她对面的小孩子才十来岁，多年前因先天性脑囊肿手术使得右眼失明，去年又因为颅内手术导致左眼失明。“来廖老这里看了3个月，左眼视力有1.0了，而且失明11年的右眼也有了光感，真的是奇迹！”小孩的家长欣喜地说。

今年81岁的廖品正，是闻名遐迩的眼科中医。多年来，她利用中医学方法医治了成千上万例眼科疑难杂症，是第三届国医大师。

秉承家学

立志将中医传承下去

1938年，廖品正生于四川省成都市的一个中医世家，祖父为一方名医。家庭的熏陶，让她深刻感受到了中医的魅力。“当时家里的大厅也是祖父的诊室，从小就看到很多生命垂危的患者经过祖父治疗转危为安。”

廖品正回忆，小时候，堂妹得了天花、伤寒，病情很严重，原以为救不过来了，是祖父凭着精湛的医术把她抢救过来。这件事给她的触动很大。“我们当时是几十口人的大家族，大病小病都由祖父诊断治疗，他就是家庭的保健医生。那时候就觉得中医了不起！”廖品正说。

祖父去世后，有的患者不知情，依然来找他，看到中堂挂着的照片和花圈，流着泪说：“老人家走了，我们以后生病该怎么办？”这一情景让廖品正深受感触，更坚定了她秉承家学、将中医传承下去的愿望。

1958年，廖品正以优异的成绩从高中毕业，本有机会到一流名校的她，将志愿填写为成都本地新设立的中医学院。“那是名医辈出的时代，中医老师都来自临床，经验丰富。学校首任校长李斯炽、中医伤寒学家邓绍先以及著名眼科专家陈达夫……他们除了要求学生必须学习和背诵中医经典的内容，还会经常结合自己的临床经验讲解中医理论，让学生们感受到中医用药的灵活。”廖品正说。

治疗眼疾

认为中西医各有所长

1960年，水肿病在农村肆虐，夺去了很多人的生命。正读大学的廖品正被派到四川雅安的山区除害灭病。大山深处，她白天为百姓诊治，晚上在煤油灯下看书，遇到不明白的问题就查阅资料。

“那时候环境恶劣、缺医少药，贫困患者躺满整个诊室。”山区的艰苦震撼了从小在城市长大的廖品正，而就地取材的中草药、成本低廉的针灸等在贫困山区的医疗事业中起到了很大的作用，这让廖品正体会到中医简便廉价、服务基层的优势，对中医药的感情也更深了。

1962年，正读大三的廖品正得了严重的结核性腹膜炎，腹水严重。“学校让我休学，但我不甘心。”廖品正找到中医内科老师，老师辨证施治，陆续为她开了几个方子，坚持吃了1年多的中药后，廖品正的腹水消失了，结核性腹膜炎痊愈。

治疗期间，廖品正仍坚持上课，听得不全就晚上借同学的笔记补课。毕业留校后，她如饥似渴地钻研中医理论，几乎每晚阅读到次日凌晨。她不但潜心研读经典，同时还摸索自编教材。

当时，我国启动编写第一部现代中医大型综合性辞书《中医大辞典》。廖品正作为少数年轻编委之一，参与“中医眼科”部分编写。她深耕细作，为查阅眼科文献，几乎跑遍全国各地的大型图书馆。所有关于中医眼科的资料，只要读过，她都会认真做笔记，摘抄了近万张卡片。

此后，廖品正主编了全国高等中医院校统编教材《中医眼科学》第五版——该版是迄今为止中医眼科学教材中影响范围最广、时间最长的一部教材，不仅在全国中医药高等院校沿用至今，还深受海内外读者的欢迎和推崇。

“治疗眼科疾病，中医和西医各有所长。”廖品正说，白内障等需要做手术的疾病，西医治疗优势明显。但一些眼病在病情初期西医无法治疗。比如糖尿病眼病初发期，西医只能从控制血糖入手，等病情严重后再进行激光手术，进一步恶化后就进行玻璃体切割、置换手术。而中医在早期就可以介入。

科研传承

交棒不忘再送一程

“我喜欢中医，也喜欢教书。自己在研究的同时，很乐于将这些经验和体会传授给学生们。”廖品正认为，因为眼睛体积小，结构又非常复杂，所以眼科教学需要特别直观。过去，无法用高科技手段展示眼部构造，廖品正会把一些眼部疾病的状态画出来展示给学生。

在教学的基础上，廖品正从无到有，在全国率先开办中医五官专业本科，并培养出我国第一位中医眼科学博士。

古籍《原机启微》记载：“目，窍之一也。光明视见，纳山川之大，及毫芒之细，悉云霄之高，尽泉沙之深，至于鉴无穷为有穷，而有穷又不能为穷，反而聚之。”廖品正常常为古人对眼睛深邃的认识而动容，她感叹道：“眼睛的结构精细而脆弱，生理病理变化非常多，要把眼睛上的疾病都研究清楚，用一生都不够。如果有来生，我还要选择中医眼科，为更多患者送去光明。”

“科研团队一定要心往一处想，劲往一处使。”她表示，只有瞄准一个方向不断深入研究下去，才能把课题研究透。“一个学科建设就像跑接力赛，每个人在自己精力最旺盛的时候要跑好自己那一棒。当你觉得自己的精力在减弱、速度在放慢时，就赶快交棒，并为接棒的人再送上一程，团队的科研才能不断推进。”她说。

求学时，廖品正的老师陈达夫教授常告诫她，谙熟内科，再循序以究眼科，则势如破竹；若对内科尚未认识，而专习眼科，则见理狭隘，处方呆板。如今，同样为人师表的廖品正，不仅也教育自己的学生要重视内科的学习，同时还对中医眼科六经学说、内眼组织与脏腑经络相属学说等中医内科理论作出了新的贡献。

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 13 版）