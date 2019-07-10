青少年患“老年病”不是小问题

在复旦大学附属儿科医院内分泌科一间门诊室，八岁的彬彬听到了一个“坏消息”：两个月内不能吃冰淇淋、可乐等甜食。医生很严肃地告诉彬彬妈，孩子体重已达56.8千克，肥胖程度为160.8%，属于严重肥胖，B超提示有脂肪肝。正值花季的青少年，竟然被“老年病”盯上了！一位医生的叙述让记者印象深刻：高血压、糖脂代谢异常、非酒精性脂肪肝等“老年病”，已经早早写在了青少年的病历本上。（7月9日《文汇报》）

“老年病”也成青少年高发病种，这是一种可怕的信号，值得引起警觉。 教育部学生体质健康监测报告显示，我国学生体质状况主要存在体能部分指标继续呈下降趋势、反映心肺功能的肺活量继续下降、超重及肥胖学生明显增多、学生的视力不良检出率居高不下等方面问题。肥胖学生若不及时控制体重，还会出现动脉硬化、糖尿病、冠心病、高尿酸血症等疾病。肥胖青少年免疫力较差，较易引起呼吸道疾病。

造成学生超重和肥胖的主要原因为：学生营养过剩的现象较普遍，用脑时间不断增多，而身体活动时间在明显减少，精神压力较大等。很多家长都对孩子缺少体育运动，沉迷于玩手机和平板电脑感到担忧，“现在，几乎所有的孩子人手一部智能手机或平板电脑，业余时间都在埋头聊天或打游戏，就算是还有些孩子想踢球或打球，想找到玩伴都挺难了。”肥胖症低龄化倾向应引起社会和家庭的重视，而加强体育锻炼，是防止肥胖的有效措施之一。

青少年扎堆看“老年病”，这不是个小问题。孩子是祖国的未来，家庭的希望，青少年健康是家庭之福，国家之幸。虽然世界上最爱孩子的总是父母，但是无形中，家长潜意识里的“功利”成为青少年中“老年病”高发的推手，现实令人担忧。防止青少年被“老年病”缠身，需要家庭、学校和社会的共同关注，亟待补上健康课，让青少年远离低头族，加强体育锻炼，德智体全面发展。