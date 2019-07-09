小暑至贪冷气， 反复咳喘难平

47岁的何先生是建筑工地的一名负责人，今年是他工作的第25个年头了，每天风里来雨里去，与沙尘为伍的日子占据了何先生大部分的时光。两年前他开始出现胸闷，咳嗽，不时气喘，就诊于某三甲医院，经过一系列检查确诊为肺间质纤维化，服用西药治疗后咳喘明显缓解。但近来，咳嗽咯痰加重，气喘吁吁，稍微动一下都会喘，胃口差，平时容易感冒，大便烂，总感觉疲倦乏力。

弱弱的肺，常年被粉尘袭击

何先生常年在工地工作，吸入了不少粉尘，加上平时不注意日常防护，容易遭受外来的邪气侵袭。当邪气侵入肺脏，肺气的正常升降功能受到影响，加上脾气虚不能运化水液，痰湿内盛而出现咳嗽、气喘等不适。当肺脾不固时，很容易受盛夏时节“人造风寒（空调或风扇）” 的影响而出现反复。治疗上应以补肺健脾，降气平喘为主。用药1周后，何先生咳嗽、气喘明显好转，治疗上转为补肺固肾调脾为主。又经过2周治疗，咳、痰、喘几乎消失，目前仍间断门诊复诊。

预防保健

注意日常防护，配合艾灸

小暑是每一个盛夏的开始。此后，气温逐步升高，雷雨也逐渐变多，推开窗吹来的是夹着湿气的层层热浪，让人感到闷热黏滞。德叔强调，小暑时节虽然气候炎热，但切勿贪图空调房的凉气，使寒从肺入，导致病情反复或加重。建议像何先生这类咳喘病人，平时可以灸一灸，达到温肺固肾调脾之效。具体操作如下：选肺俞、肾俞、足三里。将点燃的艾条，置于离皮肤2-3厘米处进行艾灸，每个穴位灸10-15分钟，每周灸2-3次，若出现口干等症状，艾灸后适当饮温盐水或温开水即可。

Tips：

脾俞穴：位于后背，肚脐对应的是第2腰椎，再往上数3个关节，左右两侧1.5寸（2横指）处，具有调补脾气的功效。

肾俞穴：位于腰部，肚脐对应的是第2腰椎，左右两侧1.5寸（2横指）处，具有补肾益气之效。

足三里穴：位于小腿前外侧，膝盖骨下方内外侧均有一凹陷，在外侧凹陷向下3寸（4横指），距离胫骨（小腿骨）往外1横指（中指）处，可以起到行气化痰之效。

德叔养生药膳房

北杏陈皮炖鹧鸪

材料：鹧鸪1只（约300克），猪瘦肉150克，北杏仁10克，陈皮5克，生姜2～3片，精盐适量。

功效：补肺健脾，化痰止咳。

烹制方法：将各物洗净，鹧鸪去内脏，猪瘦肉切块备用；上述物放入炖盅，加清水1500毫升（约6碗水量），隔水炖约2小时，放入适量精盐调味即可。此为2～3人量。