师生骑行本是好事，怎样让人不忧心

昨天，被新京报的一篇报道勾起了评论欲：《高考后老师带11名学生骑行1800多公里 校长忧心忡忡》。这是一个最好的老师所策划、组织的一种最好的学习方式；但因为安全问题，这又是一种最难仿效、最难推广的学习方式。大家应该都来想想办法，如何解开这个结。

报道中的主角，山西省朔州市朔城区一中633班班主任、地理老师兰会云，是那种所有的学生都会喜欢的老师。他对学生的责任心，不限于“学生别出事”，而是怎样成长得更好。他的教育理念，他的教育、教学方法，值得所有老师借鉴和学习。兰老师不是仅凭知识和学历教书的老师，他是用他的人生经历和思考，用整个身心投入教育的那种老师。大部分家长会希望自己的孩子有一个像兰会云这样的老师或班主任。

兰老师是教地理的，他设计的骑行路线，“沿途会走过温带草原带、温带落叶阔叶林到亚热带常绿阔叶林……是实景教学的绝佳线路。”骑行到河南焦作，冬小麦刚刚收割，枯黄的麦茬中间，新种的玉米也破土成苗，地里一道枯黄一道翠绿。“同学们震撼无比，奔向田间”，报道就是这样描写的。

在骑行中，孩子们真正懂得了什么叫“团队”，什么叫“合作”。学生柳浩田起初骑得飞快，把队伍甩在身后，甚至撒把、炫车技。兰会云严厉地批评他，“撒把虽然很酷，可万一摔伤了，整个队伍都要被拖累。”成功到达上海时，这个男孩终于理解了老师的批评，“一个人可以骑得很快，一群人才可以骑得很远。”

无论知识学习的目的，还是身心全面成长的需要，这样的骑行经历，其价值不是各种考试可以衡量的。扼要而言，这种教育方式的最大价值在于，它能够培养最接近理想的人格。帮助受教育者获得把握外部世界的能力，与外部世界建立最良好的关系。

但是，这种很有价值、很受学生欢迎的教育、教学方式，又非常难实现，非常难推广，原因很简单：安全问题。这也是校长要忧心忡忡的原因。

因为这次骑行是兰老师个人组织的，校长不好阻止，但他不主张其他老师仿效。最初30个同学报名，最终11个同学成行，也是因为家长不放心。从朔州到上海，1800公里，什么意外不会发生？如果被这样的念头所控制，一个人就寸步难行了，但你又不能说这是杞人忧天。因为安全责任太重，重到学校无法承担，很多学校尽量减少学生的户外活动，甚至课间十分钟也规定学生不许跑跳。即使同意孩子参加骑行，出发那天，一些家长还开着车跟了几公里。

对骑行来说，最大的安全隐患可能是在公路上。兰老师的大学同学在群里调侃，“下一则新闻标题很有可能是：80后老师带学生骑行，途中突发事故，造成多名学生受伤，引起社会高度关注。”还留下个坏笑的表情。

这是调侃，也是担心。的确，不能说校长和家长们的担忧是没道理的，路上那么多运煤车如何不让人焦心？如果大家都能致力于营造一个比较安全的出行环境，如果公路上安全隐患少一点，会有更多家长敢让孩子参加这样的骑行活动，会有更多孩子从中受惠，中国的教育会从中受惠。