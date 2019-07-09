每天跳绳1000个，爸爸奖励10元  儿子跳了一年，没长高却长胖了

“想让儿子长高，采用这种方法激励他运动，谁知他不长高反而变胖了。”在生长发育专家、原浙江省体育医院骨龄研究中心主任余绍淼的诊室里，40岁出头的王先生满脸懊悔。

王先生的儿子小王今年12岁，下个学期上小学6年级，看上去白白胖胖的很可爱，不过身高、体重和同龄人一对比，就发现了大问题——小王身高145厘米，12岁的男孩平均身高是152厘米，而他的体重有48公斤，比平均体重又多出了足足6公斤。

说起来，小王的爸妈对他的身高关注度不可谓不高，特别是爸爸王先生，拿出了重金奖励——小王每天要跳绳至少1000个，满1000个奖励10元，跳得越多，奖励也越多。

这样的“金钱诱惑”让小王坚持了一整年的跳绳，可他的身高却从全班的中流慢慢滑落到了末位，到底发生了什么？

上下学路上

最喜欢买薯片、雪碧

“你是不知道啊，他跳绳从我们这‘赚’到多少钱了。”说起重金奖励跳绳的事情，王先生连连摇头，“除了有几天生病之外，每天都起码跳绳1000个，多的时候跳3000个。”王先生粗粗算了一下，从去年暑假到现在，儿子跳绳拿奖约有4000元。

跳绳这样的纵向运动，对于孩子来说是长高利器，可跳绳如此频繁的小王为啥身高止步不前了？

“前几天碰到了他同学的家长，聊天才发现，原来他每天拿着零钱买垃圾食品和饮料吃，因为他零花钱多，经常买多了零食分给关系好的同学。”王先生说，“家里我们花尽心思烧的菜他不吃，原来肚子都被这些东西填饱了。”王先生颇为自己的粗心懊悔，儿子胃口越来越差、体重不断增加，之前一直以为是学业负担加重的结果。

在王先生的“逼问”下，小王不得不交待出了他的零食构成：薯片、油豆干、雪碧，基本每两天都会买一次，接下来，但凡在广告中出现过的零食，他都会挨个买一遍。

小王的家离学校很近，上下学从不用家长接送，这也为小王购买零食创造了条件，每天10到20元的零钱，足够小王喂饱自己了，隔三差五还能给同学们买上几包尝尝。

好的零食是

坚果+果干+奶制品

上周四，王先生带着儿子找上了余绍淼，“已经落后同学这么多身高了，他最后还能长高吗？”王先生的语气里满是焦虑，王先生身高172厘米，妻子身高161厘米，两人的个头在人群里毫不起眼，根据公式测算，小王的遗传身高也只有172厘米左右，“如果因为这样子长不高，真的要后悔死了。”

好在，余绍淼的解答让王先生松了一口气，“从小王的骨龄片来看，他的骨龄与实际年纪相比稍偏小，现在落后的身高，努力一下还能赶回来。”

据悉，终身身高，遗传因素占70％~80％，后天因素占20％~30％。

“一个孩子在幼儿时期养成的行为习惯会影响他们的一生身高,幼儿时期也是最容易养成习惯的黄金期。”余绍淼说，就拿吃零食这一点来说，可以吃哪些零食、不能吃哪些零食，不论是爸爸妈妈还是爷爷奶奶带孩子，一定要有严格的规定。

余绍淼的外孙女就和他长期生活，这也是很多家庭中常见的“隔代带娃”模式，他的外孙女刚刚小学毕业，马上就要进入初中了，已经有了168厘米的身高，未来预测身高达170厘米。

余绍淼是怎么规定外孙女的零食的？

“小孩吃零食这件事没法避免，我们要做的，就是为他们提供优质零食。”余绍淼说，在他外孙女的零食单上，主要有花生、核桃、腰果等坚果；葡萄干、芒果干等水果干；全麦面包、杂粮饼干、燕麦等粗粮制品；纯牛奶、酸奶、奶酪等奶制品。

“千万要记住，不能摄入高热量、高糖分、含有反式脂肪酸的零食，不要喝碳酸饮料。”余绍淼说，小王就是因为吃了太多这样的零食，才不断变胖，而影响身高的。