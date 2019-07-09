夏季应提防被犬猫咬伤

炎炎夏季，尤其是随着暑假的来临，外出游玩、旅行增多，容易发生狂犬病暴露。西安市疾控中心传染病预防控制科科长刘继锋介绍，狂犬病主要有以下传染方式：首先，被狗或其他动物咬伤或抓伤皮肤或被其舔黏膜而感染。狂犬病毒通过伤口和黏膜侵入神经而发病，这是最主要的传染方式。其次，宰杀或剥皮当中不慎刺伤手部而感染发病。另外，经消化道感染。人或者动物吃患狂犬病动物的生肉，感染而得狂犬病。

疾控专家指出，预防狂犬病首先从宠物（犬、猫）的主人开始。预防狂犬病关键在清除传染源，必需控制动物间狂犬病，特别是犬的狂犬病。因此，广大犬主是预防控制狂犬病的重要责任人，要主动给犬免疫。所有的犬、猫应定期免疫接种狂犬病疫苗。不要让自己的犬或猫散养，如果宠物随意流浪，其染上狂犬病的风险就更高。犬在户外时，主人要始终在旁监控。

另外，学校和家长要教育儿童，不要随意招惹犬，让儿童知道当犬在身边时如何规范自己的行为。被犬、猫咬伤要及时向家长或老师报告，以便及时获得伤口处理和疫苗接种。