整治赤膊光膀不妨多点儿耐心

对赤膊光膀、脱鞋晾脚、随意暴露等带有夏季性特征的不文明行为，山东济南响亮地说出了“不”。近日，济南市文明办相关负责人表示，城市文明和每个人息息相关，少数不文明行为会影响城市的整体形象，希望整治活动能够提升整体的市民素质。

这不是赤膊光膀行为第一次被列入整治对象。早在2008年北京奥运会前夕，北京就开展过相关的整治行动，天津、沈阳、邯郸等城市也有类似规定。即便济南也不是第一次提出，去年8月济南推出的市民文明素质再提升行动实施方案中，就包括对大声喧哗、光膀子、躺卧公共座椅等行为进行劝阻引导。

公共场所赤膊光膀现象的出现有着复杂成因，作为一种由来已久的、并且有着一定普遍性的社会习惯，要想一步到位予以根本消除，无疑面临较大的现实阻力。这要求在整治方法上，必须把握好分寸，遵循社会文明的内在规律，而不是一味强调外在的强制约束，否则可能适得其反。

随着社会发展，对于公共场所赤膊光膀不文明的一面，社会已有基本共识。争议在于，到底该如何整治，或者说合理尺度到底在哪儿？从目前多地出台的措施来看，一些地方是以劝导为主，一些地方强调将曝光甚至作出处罚。细究起来，在权衡此类整治行动的手段时，必须兼顾两个维度，作出综合考量。

对管理部门而言，推行这类涉及市民群体习惯的政策必须要有成本意识，不可一味追求规定的严格，而忽视其执行阻力。其实，任何治理都对应着成本，越严往往意味着成本越高，且执行的不确定性越大。比如，对赤膊光膀进行处罚，到底什么状态该罚、由谁去罚，都存在着相当大的模糊性。因此，当前对赤膊光膀的整治，与其追求“从严”“从快”，不如在市民文明公约等规章中加大倡导力度，并形成持之以恒的氛围。让市民形成稳定的心理预期，增进社会认同，必然好过“轰动一时”的惩罚。

在市民角度，人们对类似强制整治行动，难免有不同程度的抵触。因为它不止于具体的行为本身，还涉及公权与私权的边界问题，一旦超出合理限度，就容易引发更大层面的认同危机。若洞悉这一心理，相关部门和地方政府在出台管理规则时，就应该有意识地引入市民的参与和监督，淡化单纯的强力推行色彩。例如，到底哪些行为该定义为“不文明”，哪些行为需要强力制止乃至惩罚，哪些又暂且只适合劝导、提倡，这些完全可以公开征询市民意见，打捞民意的最大公约数。如此一来，不仅治理更显成效，也可避免强力整治导致的公信力流失。

从多个城市出台的规定来看，整治赤膊光膀并非专门规定，而是将其纳入了不文明行为的整治之列。即便都是不文明行为，在民众的认知中，也会存在一定的价值排序，这要求相关整治手段也应该体现出精细化，而不是一刀切地予以曝光或是罚款。

任何一种社会习惯的养成，都与客观社会环境有关。赤膊光膀对部分人来说是一种下意识的习惯和审美偏好，对另一部分人而言也可能只是一种纳凉的需要。对此，部分公共场所可以适当张贴一些“温馨提示”，而一些老年人比较集中的街区也可以考虑因地制宜开辟一些纳凉点。这些配套的社会支持系统做到位了，也利于增进社会认同，起到潜移默化的效果。

公共场所赤膊光膀的现象需要引导，但完全不必将之看作是“洪水猛兽”，并幻想一招便可“药到病除”。整治之策，既要充分遵循社会文明习惯养成的自身规律，也要相信市民文明水平提升的内在力量。相关整治不妨多点细心，也多点耐心。