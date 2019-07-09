垃圾分类也要从源头减负

茶叶封装在铝材小罐里，每个小罐又被泡沫内衬隔开，泡沫上又裹着一层绒布，全都挤在精美的硬纸盒中，购买时外面还套个手提袋……这样的情形你一定不陌生。商品的过度包装，快递的繁复包裹，一次性餐具的泛滥等，不仅增加了垃圾分类的负荷，更是浪费了大量资源，这种局面亟待改变。（7月8日《北京日报》）

茶叶二两多，包装重5斤，这样的奢侈包装，已然背离了包装保护商品的“初心”，如此不仅变相增量了垃圾，且增加了消费者购物成本。其实，不难发现，与茶叶一样，烟酒、月饼等礼品，也都是过度包装的重灾区。而且，新型消费模式也让食品外包装进一步“过度化”。比如，一次性餐具泛滥问题随着网络外卖等兴起而愈发严重，当然还有快递过度包装造成的垃圾，等等。

在垃圾分类投放渐入人心的当下，在源头上实现垃圾减量也亟待引起重视，而商品过度包装就是其中之一。商品过度包装难治难绝的背后，一是商家为了商品的安全不得不为之；二是商家为了显得高档而选择过度包装；三是为了满足顾客的面子；四是对于过度包装缺乏有效的规制。

作为一道社会课题，也正如专家表示，包装减量需各方各尽其责。从法律及标准方面，国家并不缺乏相关规定。比如，我国当前限制商品过度包装相关的国家标准有GB23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、GB/T 31268-2014《限制商品过度包装通则》等。但是，如何让这些标准真正落地，却需要商家及监管执法部门共同给力。

从网络平台来讲，也应该鼓励环保，推动减量包装。以外卖平台为例，有的在下单页面上添加了“无需餐具”选项，以减少一次性餐具的使用；有的平台还为选择“无需餐具”的用户提供积分奖励。这些就值得借鉴。同样，虽说平台和商家各自是独立的法人，平台无法管控商家的包装行为，但是可以通过激励措施，引导餐饮企业选择合格、安全、环保的餐盒。

从消费者角度来讲，也应该增强环境保护意识，向过度包装说“不”。中消协曾明确指出，凡包装体积明显超过商品本身的10%、包装费用明显超出商品价格的30%，就可判定为侵害消费者权益的“商业欺诈”。对此，面对商家的过度包装问题，也应善于拿起法律武器维权。也唯有每个人的绿色消费理念增强了，过度包装也就不会有市场。

同样，国外的做法也值得借鉴。比如，一些发达国家利用“生产者责任延伸制度”抑制过度包装，该制度规定生产者应当承担产品使用完毕后的回收、循环使用和最终处理的责任，零售商、消费者也应对所销售和消费的资源尽到安全回收的责任。这也有助于从源头上实现垃圾“减负”，以及强化各个环节的责任。总之，垃圾分类没有局外人，就须全民总动员。