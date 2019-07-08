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南亚东南亚登革热患病率暴增 昆明海关发布提醒

陈静

2019年07月08日14:25 来源：中国新闻网

昆明海关5日发布提醒称，今年以来，昆明海关从南亚东南亚国家入境人员中共检出寨卡病毒病1例，登革热56例，基孔肯雅热4例，蚊媒传染病进入高发期，前往人员务必采取防护措施。

南亚东南亚国家地处低纬度的热带、亚热带地区，气候炎热潮湿，适合蚊类繁殖。夏季是蚊虫的活跃期，也是南亚东南亚蚊媒传染病的高发期。蚊媒传染病是以蚊虫叮咬传播的一类传染病，具有传播速度快、流行面积广、健康危害大等特点，常见有寨卡病毒病、登革热、基孔肯雅热等。寨卡病毒病因可能导致新生儿小头畸形症而备受关注，登革热、基孔肯雅热可能导致患者死亡。

进入雨季后，柬埔寨登革热患病率持续暴增。当地著名的坤塔帕花儿童医院4日表示，该院3日的报告显示，该院已接收患有登革热的儿童逾万名。柬埔寨卫生部最新数据显示，今年1月至7月，登革热疫情导致患病儿童登记病例达14000多例，死亡人数达24人，与去年同期相比，增加了五倍。

同时，泰国公共卫生部表示，截至6月11日，今年以来泰国已有2.87万人感染登革热，是过去5年同期平均感染人数的2倍，其中有43人已确认死亡。

正值暑假，云南不少市民选择外出旅游，而南亚东南亚国家又是热门旅游目的地。为此，昆明海关发布提醒称：前往南亚东南亚国家的人员，务必注意采取防护措施，谨防蚊媒传染病。如有发热、头痛、皮疹、眼痛、肌肉痛、关节痛等症状应立即在当地医院就诊。入境时如有发热、皮疹或其他不适症状，应当主动向海关关员申报，并说明近期旅行史和蚊虫叮咬史，以便得到及时治疗。(完)

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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