防病养生的6个关键点，一定要记住！

今年的7月7日是小暑节气，民间有“小暑大暑，上蒸下煮”的说法，小暑以后，暑热的天气特点更加突出，人体出汗多，消耗大，各类健康问题也接踵而来。

中医养生强调小暑节气要注意补充体力，解热防暑。具体来说就是要过这六关：

第一关：养阳关

暑天容易伤气，易导致体力、元气不足，机体功能下降。例如出汗过多、水分得不到及时补充的情况下，人就容易伤津脱液。免疫机能一旦下降，感冒、肠胃疾病往往乘虚而入。

对策 ：夏季要在一个凉爽、干燥、舒适的环境中生活，室温保持在27度℃，不宜太低。切忌因贪凉而引发各种疾病。

第二关：情绪关

夏日天气炎热，情绪容易波动激动，导致血压上升，加重心脏负担，心绞痛、心肌梗塞、心力衰竭等疾病容易发作。

另外中风在夏天的发病率也相当高，需引起重视。

对策： 有意识地调节情绪。原本就有心脑血管疾病、高血压的患者在夏天一定要注意控制情绪，保持平和的心情，以降低疾病发作的风险。

第三关：湿热关

夏天多暑多湿，人往往感到头重脑疼，则容易抑郁、倦怠、胸闷、胃口不好。对于呼吸系统疾病患者而言，夏季要多注意保养，以防咳嗽、气管疾病的反复发作。

而对于体质湿热者来说，手心脚心常有发热感，且在湿气和热气交相作用下，容易便秘，大便显得黄而臭。

对策：饮食要清淡，便于消化。要多食用消热利湿的食物，比如绿豆粥、荷叶粥、红小豆粥等，用冬瓜与莲叶、薏米烧汤喝，也是以清湿热的清凉饮料。同时，还要注意调节好房间中的湿度，多开窗通风。

第四关：睡眠关

夏天昼长夜短，且夜间温度也较高，一些人夜间休息得不好，根据中医的说法，如此“阴阳失衡”，会加大心血管疾病的发作风险，如高血压患者易血压升高，心绞痛患者发作频率提高。

对策： 保证足够的睡眠。这才能维持身体各项机能正常运转，建议成年人每天保证7小时的高质的睡眠。

第五关：饮食关

夏日饮食不宜过饱，通常吃到七、八分饱就可以了，但一定要注意全面、均衡的营养搭配，多食用低糖、低盐、高碳水化合物、高蛋白的食物，尽量少吃辛辣、油炸的食品。

对策： 适宜夏季食用的有冬瓜、白萝卜、番茄等这类化湿通淤、有助于改善肠胃功能的食物；夏季宜多食用淡水鱼，少食红肉。可饮决明子茶、大麦茶、菊花茶、苦丁茶、绿豆汤等饮料。

第六关：健身关

不少人存在这样一个误区：由于夏天出汗多就懒于运动了。其实夏日仍需维持适量的运动，但要注意不应在阳光下运动。同时，由于夏天运动出汗量更大，对排毒有好处，但要注意及时补充水分，防止出汗过多导致血粘度升高。

对策： 提倡饭后一小时进行运动，且运动不宜太激烈，不要流过多汗。同时注意要多饮水，及时补充水分，排除毒素，减轻心脏负担。