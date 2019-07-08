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偏头痛反复无常？专家提醒不应掉以轻心

2019年07月08日09:43 来源：环球网

偏头痛是一种原发性头痛疾病，人群中患病率为5%~10%，常有遗传背景。这种常见的头痛至今仍未被查明发病原因。但美国《COSMOPOLITAN》杂志称，偏头痛的症状可能暗藏其他严重疾病，千万不能掉以轻心。

偏头痛一般持续4到72小时，主要表现为中重度单侧头痛，具搏动性，日常活动会使疼痛加剧，常伴随恶心、呕吐，或畏光、怕吵等症状。法国神经学家布鲁诺 贝鲁提(Bruno Perrouty)指出，女性患偏头痛的可能性更大，青春期后的偏头痛患者主要为女性。

布鲁诺表示，突发不明疼痛及出现偏头痛症状的患者必须予以重视。因为头部剧烈疼痛可能是脑出血的征兆。如果疼痛剧烈并伴有发烧，需要警惕脑膜炎。这些情况下，必须尽快采取措施。

复发性偏头痛也可能暗藏其他疾病。布鲁诺表示，家族性偏瘫型偏头痛受基因影响，其病因与伴皮质下梗死及白质脑病(CADASIL)相关。偏头痛患者还可能患有高血压、睡眠呼吸暂停症、抑郁症。布鲁诺还指出，服用避孕药和吸烟的偏头痛患者中风的可能性较常人高出十倍。

如果对偏头痛存在疑问，一定要咨询神经科医生。药物治疗有助于缓解病情，但要注意遵从医嘱，同时可以尝试通过催眠放松来缓解疼痛。（沈梦瑶）

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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