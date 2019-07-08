期待垃圾分类成为行动自觉

随着《上海市生活垃圾管理条例》的实施，垃圾分类不仅成了上海的街谈巷议，还迅速窜为“网红”议题。舆论主要聚焦两点：一是分类之细，二是处罚之严。《条例》规定，生活垃圾分为可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾四大类，个人或单位未按规定分类投放垃圾将面临处罚，个人最高可罚200元，单位最高可罚5万元。

建设健康中国、美丽中国，环境清洁是一个重要指标。对生活垃圾进行分类和科学处理，是保护环境的一个重要抓手。在此之前，我国已有北京、广州等城市陆续出台垃圾分类管理条例。上海的垃圾管理条例之所以引起轰动，原因在于动了真格：不仅实现管理区域、管理对象全覆盖，同时联合城管执法部门加强执法、加大惩处力度。由此，我们看到了上海作为国际化大都市对于城市管理的魄力和决心。

有法可依之后，更关键的是要推动有令必行，为老百姓找到易于操作的路径。比如，针对分类过细难以把握、投放时间可能与上班冲突等具体问题，进行更为人性化的设计，发动社会力量通过技术创新，提高垃圾分类的便捷度和高效率。各方期待上海垃圾分类管理能够探索出先行经验，发挥示范效应。

值得注意的是，垃圾分类管理不仅是政府责任，也是公民义务。诚然，做好这件事一开始会比较麻烦，既耗时又耗力。但是，这种麻烦是不可避免，也是有意义的。分类投放作为垃圾分类管理5个环节的第一环，与之后的驳运、运输、中转、处置环节息息相关。只有公众从源头上严格按照要求，做好垃圾分类投放，后面的工作才能顺利高效开展，为最终的垃圾处置节省人力、物力和财力。鉴于此，公众应该尽快学习不把垃圾分类当作“硬约束”去被动遵循，而是转变理念、自觉践行。此外，不妨追求绿色环保的生活方式，尽可能做到垃圾减量。

垃圾分类，保护环境，已然是情势所迫。只有人人将此作为行为自觉，内化成生活习惯，在建设美丽中国、走向美好生活的途中，才有更多美景可赏，才有愉悦心情可期。