人类现有环境可能易致肥胖

据美国《新闻周刊》网站近日报道，在过去50年里，人类总体上变得越来越胖，科学家认为，这在很大程度上要归咎于我们所处的环境。发表在《英国医学杂志》周刊上的一份新研究警告称，从我们在子宫里一直到死亡，所谓的“致肥胖”环境会提高我们体重指数（BMI）不健康的几率。

研究人员认为，我们现在所处的环境是一个“致肥胖”环境，其中包括杂货店的距离有多近、人们使用安全人行道和公园有多容易等变量，毒素和微生物也起了一定的作用。

世界卫生组织称，2016年全球肥胖人数超过6.5亿人。为了弄清楚为什么全球肥胖程度自1975年以来几乎增长了两倍，挪威科学家研究了从1963—2008年定期在北特伦德拉格收集的118959人的数据。这些人的年龄介于13—80岁之间，他们能代表整个挪威人口。

研究人员发现，从上世纪60年代到本世纪10年代，挪威人的BMI平均值大幅上升，而且是从上世纪80年代中期到90年代中期开始上升的。1970年以后出生的人年轻时的BMI要比之前出生的人“高得多”。

而且，遗传上有肥胖倾向的人的BMI上升幅度最大。在上世纪60年代，遗传风险最高的男性比风险最低男性的BMI平均高1.2；到本世纪头10年，这一差距升至2.09。在女性中，这一差距在上世纪60年代为1.77；到本世纪头10年为2.58。即使考虑到吸烟等与体重有关的因素，这一研究结果也站得住脚。

研究人员认为，BMI提高可以用“致肥胖”环境与个体遗传特征相互作用来解释。

他们还指出，虽然吃得太多，运动不够是肥胖流行的原因，但“深层原因很可能是全球化、工业化和其他社会、经济、文化和政治因素的复杂组合。”

研究报告作者之一、挪威科技大学公共卫生与护理系的玛丽亚·布兰德奎斯特说：“对那些在遗传上有肥胖倾向的人来说，现在的环境可能使他们更难选择正确的生活方式。不过，虽然我们无法改变自己的基因，但我们可以影响自己身处的环境，改变人类居住环境有可能是应对肥胖流行病的一个重要手段。”（记者刘霞）