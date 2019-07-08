高血压患者莫随意进补

人参、鹿茸……药店里最抢眼的海报和陈列品，大多都与补药有关。上了年纪的朋友相聚谈起养生，谈的也往往是“吃什么能补补身”。不少人都想方设法地进补，可是，真的人人都需要、适合进补吗？

目前，我国有大约两亿高血压患者。美国心脏学会的新版美国高血压指南把高血压标准降低了10毫米汞柱，也就是超过130/80的即为高血压。目前国内尚未接纳此标准，但假如按此标准，国内高血压患者或达5亿。广州中医药大学第一附属医院心血管科副教授、医学博士彭锐指出，这一大类的高血压人群，大部分都不适合服用补益类的中药。

同时，他还留意到，近期到医院就诊的高血压患者增加，分析原因，与近期两大因素有关。

高血压患者多不适合进补

出门诊的时候，常有高血压等患者问彭锐：“医生，你说我吃点什么补一补好？”每到这个时候，彭锐都会认真地告诉他们：你们的体质，随便补是要出问题的。

“高血压患者的证型多数是阴虚火旺、肝肾阴虚、肝阳上亢类型，吃人参、党参、鹿茸、黄芪等补益气血的中药材‘进补’，不但对病情无益，反而是火上浇油，可能诱发血压上升甚至心脑血管意外。”彭锐说，中医里有补气作用的食物、药材，多数都有升压效果。而实际上，高血压患者本身很少属于气虚、阳虚型。对于本身就已肥胖、高血压的患者来说，“用‘补’法还不如用‘泻’。”

一般来说，天麻、女贞子、旱莲草等滋养肝肾的中药材，比较适合高血压患者调养身体。高血压患者在春季可以服用天麻炖鱼头汤、土茯苓炖甲鱼汤等，注意不要太咸。但他建议，最好还是咨询中医师，根据个人的体质和病情来选择。

近期高血压患者血压波动大

彭锐介绍，最近一个多月，到医院心血管科就诊的高血压患者持续处于高位。他分析，这与两个因素的叠加效应有关。

一是前一段时间春节期间，不少人饮食起居生活节律失常，这对高血压患者来说危害尤其大。“之前我们提到‘进补’，其实高血压患者最好的‘进补’方法，就是管住嘴、迈开腿，同时心理上给自己减压。”他指出，研究显示，每周4次40分钟以上的有氧运动，长期，血压可以降低10~20毫米汞柱——要注意的是，一旦停止运动一周以上，血压又会恢复到之前水平甚至更高。

另一方面，现在很多的人，尤其是年轻的高血压患者，都是在长期的慢性应激状况下产生的，因此要为自己做好心理调适。

规律服用降压药也是血压控制的一个关键。“有的高血压患者，对待吃药这件事比较随意，来到就跟医生说：‘医生，帮我开点药把血压降下来。’但实际上吃降压药的目的，不是为了单纯地把血压降下来，而是为了预防五年、十年以后中风、心肌梗死等心血管意外事件。”彭锐说。目前有五大类降压药，每一类都有不同的适应人群，需要和医生详细沟通其他合并症、生活作息等情况。

比如，合并痛风的患者不适合用利尿剂，肾动脉狭窄患者不适合用ARB（血管紧张素受体阻滞剂）或ACEI（血管紧张素转换酶抑制剂）；某些降压药物合用可以减少副作用增加疗效，如CCB（钙离子拮抗剂）+ARB（血管紧张素受体阻滞剂）、CCB（钙离子拮抗剂）+利尿剂等。通常人的血压在清晨最高，所以往往是在清晨服用降压药，对于上夜班、作息黑白颠倒的高血压患者来说，血压峰值可能在傍晚才出现，这就需要监测24小时血压，并且由医生判断服药时机。

天气冷暖不定血管压力“山大”

而造成最近高血压患者就诊增加的另一个因素，与春季寒温不定的天气有关。彭锐说，人体的血管也遵循“热胀冷缩”的原理 ，当气温下降，周围血管收缩，增加了血流的阻力，血压也随之上升。因此冬季和夏季，同一个人的血压可能会相差20毫米汞柱，而目前广州昼夜温差较大，老年人血管弹性功能下降，也容易产生较大血压波动。

彭锐建议，高血压患者近期应该密切监测血压，如有不适及时就医。

随着天气回暖，病毒也再度活跃。彭锐提醒，高血压患者要特别注意预防流感，“感染流感后，血压升高、心率加快，心脏负荷增加，有可能加重基础病。而且，病毒感染还可能合并细菌感染，靠老人自身免疫力很难抵抗。”感冒后服用中药，要注意区分感冒症状是寒象还是热象，如果是畏寒怕冷、流清鼻涕等寒象表现，可以服用些温性的中草药，而不适合服用维C银翘片等清热解毒类感冒药。（记者伍仞）