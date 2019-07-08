谈碳水化合物色变？六个理由告诉你不用怕

【环球网综合报道】食物中的碳水化合物分成两类：人可以吸收利用的有效碳水化合物，如单糖、双糖、多糖和人不能消化的无效碳水化合物，如纤维素。现在有很多人主张尽量减少碳水化合物的摄入，认为这种物质是肥胖、心脏病等各种问题的原因。但碳水化合物同时也是人体重要的能量来源，对保持身体健康不可或缺。《赫芬顿邮报》就为我们列举了摄入碳水化合物的6大理由，一起了解一下吧。

1.改善消化

纤维是一种复杂但有益的碳水化合物，虽然不能被人体消化，但却必不可少。因为纤维对促进正常消化和通便有着重要作用。膳食纤维还可以降低患心脏病、中风和糖尿病的风险。

2.促进肠道健康

某些类型的纤维被归类为益生元，可刺激消化系统中益生菌的繁殖和活化。换句话说，益生元为肠道中益生菌提供食物，促进肠道健康。

3.富含B族维生素

全谷物含有丰富的B族维生素和其他重要营养成分，其中维生素B9即叶酸有助于防止胎儿神经管畸形;铁、镁、硒有助于新细胞形成、血液氧气供应、甲状腺调节和免疫系统的维持。

4.帮助控制体重

豆类富含维生素和矿物质，也是植物蛋白的重要来源。豆科植物中的纤维、蛋白质和碳水化合物消化缓慢，常吃豆类可以帮助控制体重。

5.水果和蔬菜中的抗氧化成分有利于健康

水果和蔬菜富含纤维和抗氧化剂，对健康十分有好处，是碳水化合物的健康来源。千万不要为了减少碳水化合物摄入而不吃水果和蔬菜。

6.低碳水化合物饮食可能有副作用

低碳水化合物饮食是通过尽量减少葡萄糖摄入迫使身体消耗脂肪。这样可能会在短期内达到减肥的目的，但从长远来看是不健康的。碳水化合物的严格限制可能导致酮症，最终引发疲劳、口臭、便秘、饥饿、脱水、头痛等问题。

总而言之，健康的碳水化合物来源对能量供给、肠道消化和血糖控制很重要，并且在疾病预防和体重管理中发挥作用。不要为了减肥而盲目减少碳水化合物的摄入，尤其需要注意多吃全谷物、水果和蔬菜。(沈梦瑶 王战涛)