预防乳腺癌，怎么吃？

近日，演员胡歌的母亲因乳腺癌去世。一时间，网友都自发在胡歌评论区中悼念胡妈妈。据悉，胡歌的妈妈曾经与乳腺癌斗争多年，在生命最危险的时刻，她曾告诉胡歌，每个人都需要有直面死亡的勇气。

事实上，近年来有不少名人罹患乳腺癌，很多网友在表达对生命无常的哀痛时，也会发出疑问：吃什么才能帮助预防乳腺癌呢？到底要怎么做才能预防乳腺癌呢？

我国乳腺癌发病率呈逐年上升的趋势

乳腺癌是女性健康的头号病魔，每年夺去50万女性的生命，全球每年120万新发病例。女性乳腺是由皮肤、纤维组织、乳腺腺体和脂肪组成，当乳腺中的一些细胞失去控制，疯狂生长形成肿瘤就是乳腺癌。

在我国，乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤，且发病率呈逐年上升的趋势。我国乳腺癌高发年龄主要是两个年龄阶段，分别是45岁-55岁以及70岁-74岁，而在美国，65岁以上女性才是乳腺癌的高发人群。

不过，男性也可能罹患乳腺癌，只不过几率要小很多。

解析

“某种食物会导致乳腺癌”是真的吗？

网上经常有说法称，“女性常年喝豆浆会导致乳腺癌”，所以很多人都不敢喝豆浆，甚至彻底与豆类食物断绝关系。

其实，所谓的“豆浆含雌激素会导致乳腺癌”的说法是没有科学根据的。大量流行病学研究发现，在中国、日本等亚洲国家和欧美的亚裔女性中，吃大豆制品的数量，和乳腺癌风险之间呈现负相关。

2015年，欧洲食品安全局（EFSA）对大豆异黄酮进行了系统地分析，得出的结论是，大豆异黄酮不会增加乳腺癌、子宫内膜癌等女性相关癌症的危险。

发表在世界权威医学杂志《癌症》（cancer）上的文章《国际乳房健康和癌症指南》列举了世界各国一些预防乳腺癌的方法，其中预防乳腺癌的饮食方法之一就是要适量吃大豆及其制品。

所以，可以认为，喝豆浆、吃豆制品并不会导致乳腺癌，反而可能降低乳腺癌发生风险。

还有说法是喝太多的咖啡会导致乳腺癌。其实，我国早就有科学家做过饮食习惯与乳腺癌发病率的研究，结果发现，喝咖啡的人群乳腺癌发病率与不喝的人群没有差异，甚至略低于不喝的人群。国外也有大量的流行病学调查显示，喝咖啡并不会增加乳腺癌风险。

2016年，国际癌症研究机构（IARC）对现有研究进行综合分析后认为，并没有足够的证据显示喝咖啡会增加人类癌症的风险。

2017年，国际癌症研究基金会WRCF发布的报告也指出，目前并没有证据显示喝咖啡会使人致癌，同时有部分证据表明，咖啡能降低某些癌症的风险，例如乳腺癌、子宫内膜癌及肝癌。

所以，咖啡还是可以放心喝的。

一直以来，“蜂王浆性激素含量高，会引起乳腺癌”的说法也广为流传。网上经常有说法称，某某女子为了延缓衰老每天食用蜂王浆，却在体检中发现患上乳腺癌。

其实，这种说法也没有足够的科学依据。

首先，蜂王浆“催熟”蜜蜂的成分并不是性激素，而是一种名叫“Royalactin”的活性蛋白质。而人们口服蜂王浆的时候，这种蛋白质会被消化，无法保持活性，因此不必担心它对人体产生影响。

而且，蜂王浆中的激素含量特别低，几乎可以忽略不计。研究测定发现，鲜蜂王浆中含雌二醇416ng，睾酮108.2ng，孕酮116.7ng。对市售常见动物性食品进行检测发现，牛、羊肉中的雌二醇含量是蜂王浆的10～400倍，羊肉中孕酮含量是蜂王浆的500多倍，牛奶的睾酮含量也是蜂王浆睾酮含量的20～150倍。

也就是说，蜂王浆中性激素是非常少的，对于正常的健康人来说，可以忽略不计。

不过蜂王浆中有糖，能量高，糖吃多了会增加肥胖风险，肥胖会增加乳腺癌风险。所以，还是要少吃蜂王浆、蜂蜜等等。

预防

在膳食平衡的基础上，注意多吃这几种食物

很多人想问：那到底吃什么才能帮助预防乳腺癌呢？从目前的研究来看，没有发现哪一种食品可以特异性、有效地预防乳腺癌，而是应该注意饮食均衡。所以，大家可不要迷信任何一种食物。

不过，根据国际癌症研究基金会的报告，目前有一些证据显示，吃非淀粉类蔬菜、吃富含类胡萝卜素的食物、吃奶制品、吃富含钙的食物可能有降低乳腺癌的风险；《中国乳腺癌患者生活方式指南》认为，吃豆制品能降低乳腺癌风险。所以，平时饮食可以在膳食平衡的基础上注意多吃这几种食物：

非淀粉类蔬菜：包括各种绿叶蔬菜，如菠菜、白菜、花椰菜等。

富含类胡萝卜素的食物：包括胡萝卜、番茄等。

奶制品：包括牛奶、酸奶、奶酪等。

富含钙的食物：包括各种豆类、奶制品等。

预防乳腺癌，还需要怎么做？

预防乳腺癌最重要的是要从改善不良生活方式做起，建议从几个方面开始改善：

1.保持体形，不要发胖

大量研究发现，肥胖会增加乳腺癌的风险。肥胖人群中体内脂肪多，这些脂肪将刺激雌激素分泌，而大量雌激素的堆积会提高乳腺癌的发病率。所以，平时一定要注意保持健康体重，保持体重指数在18.5-23.9之间。

2.健康饮食

健康合理的饮食对于降低乳腺癌风险还是有好处的。建议大家平时按照膳食宝塔的推荐来安排日常饮食，尽量做到食物多样化、营养均衡。

3.经常运动

适度的运动能降低乳腺癌的风险，建议大家每天能有一个小时的运动。

4.戒烟忌酒

大量的流行病学研究和实验研究表明，饮酒是乳腺癌的一个高危风险因素。吸烟同样会增加乳腺癌风险。所以，建议一定要尽量戒烟忌酒。

5.母乳喂养

母乳喂养能降低乳腺癌风险，建议女性如果生育，一定要尽量坚持母乳喂养。

6.避免熬夜

熬夜会增加乳腺癌风险，建议大家平时尽量少熬夜，保证充足的睡眠。

7.定期体检

定期体检能够及时地发现可能存在的问题，并及早治疗。《中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范（2017）》建议：20-39岁女性，建议日常自检；40~45岁女性，每年一次筛查；45~69岁每1~2年进行一次筛查；70岁以上每两年一次筛查。

对于一些高危人群，比如直系亲属得过乳腺癌的、患有乳腺导管或者小叶中重度不典型增生、小叶原位癌，或者有过胸部放疗经历的，可以提前到20岁开始，每年做一次筛查。

文/阮光峰（营养师）