垃圾分类亟待源头“减负”

茶叶封装在铝材小罐里，每个小罐又被泡沫内衬隔开，泡沫上又裹着一层绒布，全都挤在精美的硬纸盒中，购买时外面还套个手提袋——让市民陈宇费解的是：这种每罐只有4克、总共不到一两的小罐茶，竟有如此复杂而缺乏再利用价值的外包装。

记者连续多日调查发现，商品的过度包装，快递的繁复包裹，一次性餐具的泛滥等，不仅增加了垃圾分类的负荷，更是浪费了大量资源，亟待改变。

茶叶二两多 包装重5斤

“外包装产生的垃圾比茶叶还多，这些材料怎么分类？”垃圾分类来了以后，小罐茶的外包装让陈宇头疼。

他购买的这款售价为500元的金骏眉红茶，总共40克，也就够喝10次。可产生的垃圾却不止这些：除了10个格外小的铝材罐，还有各种颜色的包装纸、精美的纸质礼盒、防碰撞的泡沫内衬、手提袋。“看上去每个都挺漂亮，但留在家里什么用都没有。”

在茶叶界，这种过度包装比比皆是。近日，复旦大学法学院教授陈浩然质疑茶叶浮夸包装的视频走红。他曾收到朋友赠送的120克茶叶，分别装在两个完全密封的铝塑口袋中，铝塑口袋被塞在两个印有樱花纹的陶瓷罐子里，陶瓷罐外套着大纸盒，纸盒卡在铺了黄绸缎的泡沫塑料里，上面再盖个大盒子，大盒子外有两个锃亮的金属包装，外面还套了一个硬纸质的大口袋。“我称了一下，2.5公斤！”

与茶叶一样，烟酒、月饼等礼品，也都是过度包装的重灾区，折射出国人“重包装、好面子”的心理。如今，这些过度包装产生的垃圾正给后期分类处理带来沉重的压力。“这些外包装在扔的时候要分多少类？里面的无纺布是否有害？”陈浩然不解。

图方便 一次性餐具泛滥

除了“好面子”的不良传统外，新型消费模式也让食品外包装进一步“过度化”。

周末的一个中午，在盒马鲜生国贸世纪中心店的就餐区，有一家三口举着小龙虾大快朵颐。一顿饭下来，用了5个一次性餐盘、3个一次性餐盒，周边还散落着大量手套、筷子、纸杯、筒杯。

为了图方便，盒马鲜生向来提供一次性餐具。记者数了一下，在国贸世纪中心店周末午餐高峰，半小时内就耗费了42个餐盘、38双筷子，这些餐具是否会被回收利用，工作人员表示不知情。在盒马鲜生崇文门新世界店，负责清洁的工作人员直言：使用后的一次性餐具不刷不洗，也不回收，而是一桶一桶地扔掉。

一次性餐具泛滥问题随着网络外卖等兴起而愈发严重。中国传媒大学附近一家只提供外卖的寿司店里，即便只买两贯寿司，也要附带两个塑料盒、两双筷子、两副手套和一个塑料袋。服务员透露，该店平均每天接三十多单，每月要购进整整一面包车的包装盒，足有十二三箱。

电商兴起后，快递量逐年递增，产生的垃圾不在少数。网购化妆品的彭女士细数，她网购货品时，快递盒往往严严实实卷了一圈胶带；盒里还有塑料袋、废报纸、防震保护气泡膜等；为了固定，商品包装外再卷一圈胶带，然后才是化妆品本身的包装盒和包装袋。“哪些属于干垃圾、可回收垃圾、有害垃圾，得一个个去查，格外费事。”彭女士说。

源头减量 要和分类同时做起

这些伴随商品一起“买”来的附属垃圾是必要的吗？为什么我们的城市一边在倡导垃圾分类，一边又在不断产生没有意义的垃圾？

“超市、网购、外卖等新型消费模式看似让生活更方便，但商家和消费者往往都忽略了包装产生的垃圾问题。”垃圾分类领域专家、“零废弃联盟”政策顾问毛达说，制约垃圾分类的一大原因是分类成本较高，但实际上成本较高的主要原因之一便是塑料等外包装垃圾产生的量太多，分类难度也较大。

相关部门对过度包装早就出台了相关标准。《限制商品过度包装要求食品和化妆品》国家标准中规定，在满足正常包装需求的前提下，包装材料、结构和成本应与内装物质量和规格相适应，有效利用资源，减少包装材料的用量；考虑包装回收再利用和废弃再处理时对环境的影响及产生的成本。

“垃圾分类立法的前提条件是要对过度包装立法，要禁止过度包装。”陈浩然说。

毛达也认为，在倡导垃圾分类的同时，更应该做到从源头上减量，减少包装量，引导合理的消费。

享受外包装便捷的商家短期内总认为这样的包装可以带来经济效益，忽视了处理这些垃圾时所要耗费的大量成本，忽视了过度包装给环境和人本身的健康也会带来影响。“如果后期垃圾处理的成本转嫁到生产者身上，生产者自然而然就会尽量减少外包装等垃圾的产生。”毛达说。

目前，一些发达国家正在使用一套“生产者责任延伸制度”抑制过度包装。该制度规定生产者应当承担产品使用完毕后的回收、循环使用和最终处理的责任，零售商、消费者也应对所销售和消费的资源，尽到安全回收的责任。(记者 曹政 实习生 蔡静灵 吴旋娜)

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菜鸟驿站升级绿色回收箱

本报讯（记者 马婧）随着全国多地开展垃圾分类工作，作为重要的可再生资源，快递纸箱的回收利用尤为重要。记者获悉，菜鸟联合“四通一达”对快递回收箱进行了升级，不仅轻便可折叠，也易于运输和铺设。

据了解，菜鸟此前已在全国200个城市的菜鸟驿站设立了约5000个绿色回收箱，收件人拆完包裹后，可以把纸箱留在驿站，供他人免费使用。

从今年5月开始，菜鸟联合申通、韵达、圆通、中通、百世五大快递公司启动绿色回收箱的创新升级。菜鸟相关负责人介绍，和老的铁质绿色回收箱相比，新型回收箱使用新型材料，更轻便可折叠，易于运输，价格也更低。除此之外，纸箱与填充物可分类存储，循环使用。

新型回收箱目前已在全国多个菜鸟驿站与快递网点铺设。“我们这个行业对成本很敏感，经营场地也很有限，新的回收箱既便宜又小巧，不占用场地面积。”申通快递一网点经营者表示，新型回收箱的设计有利于全社会一起参与纸箱回收工作。