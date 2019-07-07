学会这四招  防止腰椎间盘“出轨”

医学指导/广州医科大学附属第二医院疼痛科主任医师万丽

“医生，我搬了一下东西闪着腰, 跟着就腰痛、腿痛，痛的时候坐也不行站也不行，非常难受，这是怎么回事啊？”

“这是腰椎间盘突出了！”

——在广医二院疼痛科门诊，经常可听到类似的对话。当医生经过一番检查后给出结论时，很多患者会疑惑：到底腰椎间盘突出是怎么来的？又该如何防治呢？快来跟专家学几招。

腰椎间盘是怎么“出轨”的？

“腰椎间盘突出症是疼痛科较为常见的疾患之一，通俗点说，就是腰椎间盘‘出轨’了。”广州医科大学附属第二医院疼痛科主任医师万丽分析说，主要是因为腰椎间盘各部分（髓核、纤维环及软骨板），有不同程度的退行性改变后，在外力因素的作用下椎间盘的纤维环发生破裂，在椎间盘中央的髓核组织从破裂处突出（或脱出）于后方或椎管内，导致相邻脊神经根遭受刺激或压迫，于是，腰部疼痛，一侧下肢或双下肢麻木、疼痛等一系列让人坐立不安的症状便出现了。

正常的腰椎间盘是乖乖地“待”在腰椎骨头和骨头之间，默默无闻地担当起缓冲作用。而一旦“出轨”了，椎间盘跑到了椎管里，压迫到里面的神经，便可导致腰痛和下肢疼痛麻木等症状。

椎间盘“出轨”是被迫的

椎间盘为什么会“出轨”？

万丽笑言，腰椎间盘 “出轨”都是“被迫的”。人类是唯一得椎间盘突出症的动物，因为只有人类是直立行走的，而人类的进化还未达到长生不老、 永远年轻和富有弹性的境界。在生命成长的过程中，椎间盘一直默默承受着巨大的压力，比如承重、支撑、直立行走等等重要工作，只有在我们平躺时才能好好休息一下。

再好的机器，日积月累的劳作，零件也会耗损，更何况是血肉之躯？我们的椎间盘每日被逼承受着各种压力，在剧烈咳嗽、用力排便、多次妊娠、肥胖、长期久坐等因素的作用下，椎间盘慢慢地被挤出来。当承受的压力一下子过大，它就被逼“出轨”了。

该怎样挽救“出轨”的椎间盘？万丽坦言，这还得视“出轨”的程度而定。“出轨”程度不一，处理方案也不同。

“出轨”程度较轻：如果只是膨出，可通过非手术方式进行治疗。充分的休息并适当做腰部锻炼，如果还不能缓解，可在医生指导下用药物治疗和物理治疗，包括腰椎牵引、骨骼肌冲击波等治疗，增加腰部的血液循环，促进椎间盘的修复。

“出轨”程度较重：如果腰椎间盘突出比较大，保守治疗后症状还在甚至有进一步加重迹象，可考虑接受经皮穿刺腰椎间盘等离子射频术。治疗时，医生在影像介导下精准定位，在患处打一细针，对神经根干扰小，手术时间短，并发症也相对少，不影响脊柱稳定性。

“出轨”程度严重：如果腰椎间盘巨大突出、脱垂或者游离，就要选择另外一种微创手术——经皮椎间孔镜椎间盘髓核摘除术。它是在X线引导下，应用穿刺技术，在椎间孔镜的帮助下钳出突出的髓核，消融凝固纤维环缺口，剪去神经旁的粘连物，削磨增生的骨刺，达到治愈腰椎间盘突出症的目的。

防腰椎间盘突出 这四招快学起来

1.戒烟、减重：长期吸烟、肥胖、重体力劳动负荷是引起椎间盘退变突出的主要原因之一，为避免腰椎间盘突出，需戒烟、减重，避免长时间过重的体力劳动及用力不当。

2.保持正确坐姿、避免久坐：办公室工作人员或长期伏案工作者，坐着工作1小时左右，就应起身活动，避免长时间坐位所致的腰肌僵硬、疲惫及劳损。

3.练好腰背肌，增强腰椎周围肌肉力量：可经常做三点式挺腹锻炼，或小飞燕等锻炼腰背肌、腹肌，减少对椎间盘的压力。

4.注意腰部保暖：避免腰部受寒所致的肌紧张及筋膜炎症，从而避免因腰肌紧张所致力学失衡后的间盘突出。

万丽提醒，如果经过上述的锻炼，仍然发生腰腿痛，且经过休息依旧没有改善的话，需尽早就医，不要把“腰椎间盘突出”拖到“腰椎间盘脱垂、游离”的境地。(记者翁淑贤 通讯员林楚妍、冯素琴)