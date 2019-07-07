中国眼科专家赴朝鲜开展免费义诊

本报平壤7月6日电 （记者莽九晨）7月1日至12日，由中国国家卫生健康委员会国际交流与合作中心、天津医科大学眼科医院、北京大学第一医院共同派员组成的中国专家组访问朝鲜，开展健康快车中朝合作光明项目，为朝鲜民众免费诊疗眼科疾病。

中国驻朝鲜大使李进军5日走访朝鲜红十字医院，考察正在进行的义诊项目，看望朝方术后患者，慰问中国医疗专家组。

李进军表示，中朝两国最高领导人历来重视开展医疗卫生交流合作。双方要遵循两国最高领导人共识，在医疗卫生领域整合资源、深入挖潜、提升交流，为朝鲜民众多做事，做好事，为继承和发展中朝人民友好情谊作出新的贡献。

朝鲜红十字医院院长沈日哲表示，在医疗卫生领域，中方有着丰富的经验和先进的技术，朝方愿加强同中方的交流学习，不断丰富和发展新时代朝中关系的内涵。

朝鲜老奶奶安玉善是一名多年从事研究工作的学者，因用眼过度失明近10年。接受中国医生的治疗后，安玉善对本报记者说：“是中国医疗专家让我重见光明！我复明后要努力研究，用辛勤工作回馈中国人民对朝鲜人民的友好情谊。”