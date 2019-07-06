小鼠体内艾滋病病毒被去除

一个美国科研团队在新一期英国《自然·通讯》上发表报告说，他们将抗逆转录病毒疗法与基因编辑技术相结合，成功从小鼠基因组中清除了艾滋病病毒，向治愈人类艾滋病迈进一步。

论文高级作者、美国坦普尔大学刘易斯·卡茨医学院教授卡迈勒·哈利利说：“我们的研究显示，相继实施抑制艾滋病病毒复制的疗法和基因编辑疗法，能够从感染动物的细胞和器官内去除艾滋病病毒。”

目前，主流抗逆转录病毒疗法是联合使用至少3种抗病毒药物，最大限度抑制病毒复制，但不能彻底清除病毒，患者需终身服药。

此前哈利利团队曾利用被称为“基因剪刀”的CRISPER-Cas9基因编辑技术开发出一套基因编辑治疗系统。动物实验显示，该系统能有效从宿主感染细胞中删除艾滋病病毒DNA片段，显著破坏艾滋病病毒的基因表达。但与抗逆转录病毒疗法类似的是，该系统也无法彻底清除病毒。

新研究中，哈利利团队与美国内布拉斯加大学医学中心的研究人员合作，将上述基因编辑疗法与一种长效缓释的抗逆转录病毒药物结合使用。研究人员通过改变现有抗逆转录病毒药物的化学结构获得这种长效缓释药物。它可以装入纳米晶体，输送到艾滋病病毒感染的机体组织后缓慢释放，将抗病毒药物有效期从数日延长至数周。

在动物实验中，研究人员先给感染艾滋病病毒的小鼠使用长效缓释抗逆转录病毒药物，随后让它们接受基因编辑疗法治疗。疗程结束时的分析显示，约1/3的小鼠体内艾滋病病毒DNA被彻底清除。研究人员认为，这个结果为开发艾滋病新疗法增添了希望。他们计划一年内开启人类临床试验。