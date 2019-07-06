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养老托育享税费优惠

甘贝贝

2019年07月06日10:09 来源：健康报网

　　财政部、国家税务总局、国家发展改革委、民政部、商务部、国家卫生健康委近日联合印发《关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策的公告》，明确为支持养老、托育、家政等社区家庭服务业发展，2019年6月1日～2025年12月31日期间实行有关税费优惠政策。

　　《公告》指出，提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，免征增值税；在计算应纳税所得额时，减按90%计入收入总额。承受房屋、土地用于提供社区养老、托育、家政服务的，免征契税。用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地，免征不动产登记费、耕地开垦费、土地复垦费、土地闲置费；用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目，免征城市基础设施配套费；确因地质条件等原因无法修建防空地下室的，免征防空地下室易地建设费。为社区提供养老、托育、家政等服务的机构，自有或其通过承租、无偿使用等方式取得并用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税。

　　此外，符合条件的家政服务企业提供家政服务取得的收入，免征增值税。（记者甘贝贝）

(责编：崔辰光、权娟)


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