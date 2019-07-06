把初心“印”在白大褂上

“不好意思，刚刚的患者情况比较特殊，我得处理妥当才放心。”北京医院肿瘤微创中心主任李晓光在接受采访前刚结束了一台疑难手术。不久前，李晓光获得了国家卫生健康委直属机关优秀共产党员称号。

18岁高中一毕业，李晓光就加入了中国共产党，而成为一名医生则是受爷爷的影响。“爷爷当了一辈子医生，令很多人摆脱了痛苦，从小我就下决心要成为一名救死扶伤的医生。”

李晓光2016年8月调任北京医院负责组建肿瘤微创治疗中心，并于2017年12月担任B09病房党支部书记。如今，李晓光每天早晨7点不到就来到医院，组织早查房和业务学习；白天完成繁忙紧张的门诊和手术后，坚持回到病房查看患者病情已成了他的习惯。作为科室主任，李晓光还狠抓医疗服务质量和医疗安全，开展了多项疑难复杂的肿瘤微创治疗技术。

“全心全意为人民服务是所有共产党员的初心，医者初心正是全心全意维护人民的健康。党员的初心和医生的初心高度统一。”李晓光说，“共产党员应该以身作则，发挥表率和先锋模范作用。”

党员要发挥带头作用

北京协和医院神经科主任彭斌，一直通过言传身教传承协和精神。作为一名共产党员，他更是用实际行动发挥党员带头作用。

“我的一言一行，学生都看在眼里的。”彭斌说，“作为医生，认真接诊每一位病人是及格线，作为党员，应以更高的标准要求自己。”虽然每天需要接诊大量病人，但彭斌尽量保证每位患者有充足的问诊时间，尽可能交代好每一个细节。

彭斌总是叮嘱学生：“一定要记住，你面前的这位患者，也许是克服了想象不到的困难才找到了你。”他认为，做医生不仅要精于技，还要有同理心，全心全意为病人服务体现在每一次问诊和每一次值班中。

“入党誓词不是一句口号，而应内化于心、外化于行。协和精神传承百年，已经深深地根植于每位医者的心中。作为协和人，不仅要踏踏实实地把临床工作做好，更应该发挥模范带头作用，牢记为百姓健康谋福祉的担当和使命。”彭斌说。

更好地为患者服务

国家心血管病中心副主任、中国医学科学院阜外医院副院长杨跃进，同样在实际工作中守住初心、担起使命。

作为党员干部，杨跃进不断提高政治思想和理论水平，同时发挥党员领导干部带头作用，多次在所督导的内科党总支和分管部门带头讲党课；作为分管药事、信息和物资保障等工作的医院管理者，他带领团队主动出击，注重提供贴心服务，让药事工作回归“更好地为患者服务”的本质。“思想方面的提高，能够更好地鞭策我做好临床与医院管理工作。”杨跃进说。

中国医学科学院整形外科医院麻醉科副主任、手麻支部书记杨冬，已在临床麻醉一线工作20余载。他说：“在与党同行的26年间，使命感不断激励我在平凡的岗位上认真工作，急病人之所急，想病人之所想。”

杨冬从不计较个人得失，通过不断提升自身临床麻醉管理技能，努力践行使麻醉医学成为保护患者安全的围手术期医学。他还在临床工作和教学工作之余，积极投入到心肺复苏等急救培训的公益讲座中。