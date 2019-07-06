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展现新时代卫生健康工作者良好风貌

于梦非

2019年07月06日10:03 来源：健康报网

　　为庆祝中国共产党成立98周年，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，7月5日下午，国家卫生健康委召开直属机关“两优一先”表彰大会，隆重表彰委直属机关优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织。国家卫生健康委党组书记、主任马晓伟出席会议并讲话。

　　马晓伟指出，这次受表彰的集体和个人以实际行动守初心、担使命，恪尽职守、开拓进取，体现了践行党的宗旨、全心全意为人民健康服务的崇高追求，展现了新时代卫生健康工作者的良好风貌，是可亲可敬可学的先进代表。马晓伟强调，委直属机关党员领导干部要不忘初心、牢记使命，坚持自我革命精神，永葆党的先进性和纯洁性。要带头学习先进，努力作理论学习、“两个维护”、敢于担当、为民服务、清正廉洁的表率。马晓伟要求，委直属机关各级党组织和广大共产党员要向受到表彰的先进集体和个人学习，高标准落实主题教育各项要求，深入推进“加强党的政治建设、建设模范机关”活动，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为贯穿主题教育的主线，坚持问题导向，深入调查研究，认真检视反思，突出抓好专项整治，推动主题教育各项整改任务落到实处。

　　这次表彰大会，国家卫生健康委直属机关对342名共产党员、120名党务工作者和127个基层党组织进行了表彰。与会领导为获奖代表颁发了荣誉证书和奖牌，7名受表彰代表进行了大会发言。

　　委党组成员、副主任，直属机关党委书记于学军主持会议。委党组成员、副主任李斌和委党组成员、国家中医药管理局党组书记、副局长余艳红分别宣读有关表彰决定。中央第十七指导组、中央和国家机关工委组织部相关同志出席会议。（记者于梦非）

(责编：崔辰光、权娟)


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