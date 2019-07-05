垃圾分类应注重实操性既要管得严更要行得通

对于习惯问题，采取强有力的处罚措施通常能收到良好效果；但对于能力问题，就需要专业性来护航。

7月1日，上海垃圾分类进入“强制时代”。按照当日开始实施的《上海市生活垃圾管理条例》，垃圾混投的个人将处以50元至200元罚款；单位没按规定实施垃圾分类，最高罚款5万元。接着，北京等地也陆续传出“将全面推行垃圾分类”的消息，有消息称，“北京在处罚方面可能比上海还要严厉”。

出于环保和可持续性发展的要求，推行垃圾分类已是大势所趋。在推行垃圾分类过程中，出台严厉的处罚措施，构建良好的环保氛围，也是必不可少的重要手段。但是，如果新政仅仅聚焦在“严惩”和“罚款”上面，而不注重实际可操作性，恐怕也很难产生理想效果。

政策执行效果如何，不仅要看“处罚力度”的脸色，还要看相关政策是否具备可操作性。如果居民连“是啥垃圾”都分不清，就算处罚再严，结果恐怕也会事与愿违。毕竟垃圾分类是件很专业的事，苛求每位居民都能将垃圾类别分得清清楚楚有些不太现实。居民能做到的只是对垃圾进行简单分类，具体细致的分类还应该由环保领域专业人士来完成。

垃圾应当怎样分类，才能减少居民的误操作？如果居民对各种垃圾的性质不了解，就很难对垃圾进行准确的分类。这种情况是否要接受处罚？这是现实中难以回避的问题，政策制定者应该统筹兼顾，在实施“严厉处罚”之前，还是应该将垃圾分类的知识普及、责任划分做到位更为妥当。

垃圾分类缺乏统一标准，居民区分垃圾类别具有很大难度。例如，废弃电池既可归为“有害垃圾”，也可归为“可回收垃圾”。不要说普通居民，恐怕专业人士都很难区分清楚。如果不充分考虑垃圾分类的专业性，只是简单地强调处罚力度，就与“追求美好生活”的愿景背道而驰了。

因此，垃圾分类应该注重实操性，既要管得严，更要行得通。笔者建议，在具体举措上可以采取“三步走”。

第一步，政策开路，专业护航。垃圾混乱存放的现象，既有居民缺乏对垃圾分类习惯的问题，也有缺乏分类能力的问题。对于习惯问题，采取强有力的处罚措施就能收到良好效果。但对于能力问题，需要专业性来护航，应该由专业机构负责推广和宣传，指导居民如何进行垃圾类别的区分。

第二步，全民科普，奖励跟进。要想让垃圾分类成为广大居民的自觉行动，必须在广大居民中普及垃圾分类知识，让每个居民都有能力对绝大多数垃圾准确分类。对于能够准确区分垃圾类别的居民，应该有相应的奖励举措。

第三步，有奖有罚，全民行动。完成了前两步，大多数居民已基本具备准确区分垃圾类别的能力，再配以完善的奖惩机制，何愁广大居民不能养成垃圾分类的良好习惯？

□谭浩俊（财经评论人）