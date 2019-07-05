炎炎夏日、酷暑难当,给人们生活工作带来诸多不便的同时,也容易使人中暑。中暑,是在暑热季节、高温高湿环境下由于体温调节中枢功能障碍,汗腺功能衰竭和水电解质丢失过多而引起的以中枢神经系统和心血管功能障碍为主要表现的急性疾病。而热射病是由于暴露在高温高湿环境中导致机体核心温度升高达40℃以上,并伴有皮肤灼热、意识障碍(如谵妄、惊厥、昏迷)等多脏器损伤的严重临床综合征,是中暑的最严重阶段。

中暑有哪些表现呢?

长清区人民医院急诊科主任 董德印

1.先兆中暑:表现为头痛头晕、口渴多汗、四肢乏力,。注意力不集中,动作不协调。

2.轻症中暑:表现为体温升高至38度以上,面色潮红,大量出汗、四肢灼热或四肢湿冷,面色苍白,血压下降,脉搏增快。

3.重症中暑:(1)热痉挛是一种短暂的间歇发作的肌肉痉挛,可能与钠缺乏有关,常发生于初次进入高温环境工作或运动量过大者,大量出汗而仅补充水分者。

(2)热衰竭指热应激后以血容量不足为特征的一组临床综合征。严重热应激情况下,体液、体钠丢失过多,水电解释紊乱,但无明显的中枢神经损坏表现,这是与热射病的主要区别,但如不及时救治很容易发展为热射病,故此期最为关键。

(3)热射病又分为两类。劳力型多见于健康的年轻人,在高温高湿度环境下从事劳动工作忽感身体不适、发热、头痛、头晕或突然晕倒神志不清,体温＞40℃,出现意识障碍皮肤干热,开始大汗、冷汗继之无汗、心动过速、休克,易出现DIC,发病几小时或十几个小时,病情恶化,甚至死亡,其表现为多脏器衰竭。

经典型,多见于年老体弱和患有基础病的患者逐渐发病,前驱症状不明显,逐渐加重,在1-2天内达到高峰出现高热昏迷及多器官衰竭症状。

中暑后怎样治疗?

先兆中暑,把病人及时转移到通风阴凉处、多饮水、补充盐分就可以了。轻症患者,如发现及时,快速降温补充水分和电介质可于数小时内恢复。而重症患者,必须及时到医院就诊以免延误病情。

暑热来临,要预防中暑,防大于治。不要长期在高温高湿环境内工作或逗留,不要长期在太阳下直晒；室内要定期通风通气,出汗后要多补充水分及盐分,多吃点瓜果蔬菜类食物；少饮酒,不吸烟,有病早上医院就诊,祝愿大家过一个愉快健康的夏天!