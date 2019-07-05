垃圾分类别遗忘电子废弃物

7月1日起，《上海市生活垃圾管理条例》开始实施，如何分辨垃圾，怎么丢垃圾，垃圾怎么回收，成为了全民大讨论的焦点。但南方日报记者在采访中却发现，同样是面临“怎么丢”的难题，即使是最严垃圾分类令在上海推行后，网友对于电子垃圾的讨论却很少。

上海只是先行一步

《上海市生活垃圾管理条例》的正式实施，使得上海成为全国第一个实施生活垃圾强制分类的城市。对没有将生活垃圾分类投放的个人可处50至200元罚款；对单位未按照规定分类投放的行为，最高可处5万元的罚款；对生活垃圾收运单位、处置单位不遵守相应规范的，分别规定最高可处10万元、50万元的罚款，情节严重的吊销单位经营服务许可证。

不少网友称这是“史上最严垃圾分类令”。据悉，条例实施第一天，上海市共发出623张整改令。

上海可以说是加码垃圾分类惩治举措的先行城市，而具体到广东，广州、深圳这样的大城市，“最严垃圾分类令”也正在路上。

日前住建部等9部门联合发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，2019年起全国地级及以上城市要全面启动生活垃圾分类工作，2020年46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。46个重点城市中，就有着广深的身影。

冰山之下的电子垃圾

记者注意到，按照目前的垃圾分类指南，可回收物指废纸张、废塑料、废玻璃制品、废金属、废织物等适宜回收、可循环利用的生活废弃物；有害垃圾指废电池、废灯管、废药品、废油漆及其容器等对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害的生活废弃物；湿垃圾即易腐垃圾，指食材废料、剩菜剩饭、过期食品、瓜皮果核、花卉绿植、中药药渣等易腐的生物质生活废弃物；干垃圾即其他垃圾，指除可回收物、有害垃圾、湿垃圾以外的其他生活废弃物。

不过，在实际生活中，由于大部分垃圾的组成都极其复杂，并不能单独归为其中某一类垃圾，市民在投放垃圾时，还是会遇到麻烦。随着最严垃圾分类令的实施，一些快速消费品究竟算什么垃圾，也成为了网友热议的焦点，比如“网红”小龙虾、奶茶。

然而，记者在走访中却发现，同样是面临“怎么丢”的难题，即使是最严垃圾分类令在上海推行后，网友对于电子垃圾的讨论却很少。

相比于网友的讨论热度，电子垃圾的量可要大得多。据联合国最新报告，2018年全世界的电子垃圾总共有4850万吨，相当于人类迄今为止制造的全部商用飞机的重量总和。按照这种速度，到2050年，全球每年的电子垃圾总量将达到1.2亿吨。

《中国废弃电器电子产品回收处理及综合利用行业白皮书2018》显示，2018年，废弃电器电子产品处理量为1.7亿台。《2017年全球电子废弃物检测报告》显示，2016年全年，全世界各国合并产生的电子垃圾达到了4470万立方吨，相当于4500个埃菲尔铁塔，预计2021年，电子废弃物数量将增加至5220万立方吨。

而据测算，目前我国有500多万台电脑、上千万部手机进入淘汰期，有3亿多台彩电正在进入报废期。

手机里藏着黄金？

在这种情况下，电池、电源、电线、手机、iPad，甚至于电视、电冰箱等怎么丢，确实是个值得思考的问题，而更为重要的是，这些电子垃圾其实具有不小的回收价值。

东京奥组委方面的消息显示，针对2020年的东京奥运会，东京奥运会组委会通过对废旧电子产品提纯，从而得到需要的金属，将这些金属制造成奖牌。“2020年东京奥运会和残奥会的铜牌数量已经达标，黄金和白银的数量暂时还没有完成。截至去年10月，提取的黄金量已经达到了目标的93.7%，白银则达到了85.4%。该项目会执行至今年3月31日，届时会公布相应奖牌设计”。

此前，一份清华大学和悉尼麦考瑞大学的联合报告跟踪了中国8家电子垃圾处理厂，在计算了收集、人工、能耗、材料、设备、用地等成本后得出结论——从电子垃圾中提取原材料，比从金属矿石中直接发掘要便宜13倍；据悉，黄金在自然中的含量约为0.5g/吨，也就是说，人们找块土地挖出1吨的泥土，有可能在其中发现0.5克黄金，在1吨金矿中可以找到约5-6克，而如果是1吨的手机，这个数字就飙升到了350克，是金矿的80倍。

回收走向技术密集？

但是，这门“生意”并不好做，也就是说，电子垃圾的分类回收仍有着重重挑战。循环经济加速平台组织PACE发布的报告显示，电子垃圾已经成为了累积最快的垃圾类别，在2018年已经达到了4850万吨，估值约625亿美元。然而它们目前的回收率仅达到20%。全球80%的电子废弃物得不到回收，76%下落不明，4%被随意丢弃和交易，大概率进入普通的垃圾填埋场。

全国政协委员、华中师范大学可持续发展研究中心主任龚胜生表示，2016年里约奥运会奖牌中，30%的银牌和铜牌就来自于废旧金属，应该对电子垃圾进行专项回收，不同类型的电子垃圾由不同的环保产业公司开展回收；釆用现代化先进技术对回收的电子垃圾进行集中处理，防止在堆贮、拆解、熔炼、再生利用过程中产生新的污染。

业内人士则向记者透露，电子垃圾回收处理的重点是拆解和分类，然后进行再加工、提取有价值的材料。拆解环节首先就是个难题，目前多是人工拆解，但有很多拆解都来自于小作坊，标准化程度低，原始粗放，对环境和工作者都有着伤害。

“部分公司通过研发技术进行拆解提取，取得了长足进步，但他们也遇到难题——由于每年的电子新品层出不穷、体积变小、结构更精细复杂，甚至材料更罕见，产业处理这些垃圾的技术革新，跟不上新品被设计生产的速度，这是未来依靠技术进行回收处理的企业需要考虑的问题。”这位人士解析。