警惕！孩子发烧别踩这些误区

夏至之后，广东进入“暴雨+高温”的天气多变期，门诊发烧的小病号也明显增多。广东省妇幼保健院儿科主任医师李增清介绍，很多家长在面对自己宝宝发烧时，总担心会烧坏小脑袋，所以处理起来还是免不了会手忙脚乱的，甚至是“病急乱投医”，频频误入很多误区。

那么，发烧真的会烧坏宝宝的大脑吗？在给宝宝的退烧路上，家长都走过哪些误区？

误区一：发烧会烧坏脑子？

其实，在大多数情况下，发烧是身体对抗外来入侵病菌的一种保护性反应，是身体调动免疫系统对抗感染的一个过程，在这过程中，也是宝宝免疫力得到提高的一个过程，而且人体还有体温调节中枢，能防止体温升得太高而损害脑组织。“一般来说，普通的发烧，并不会烧坏宝宝的大脑”，李增清说，反倒是一些不恰当的处理，反而有可能是对身体的恢复不利。而发烧后烧坏脑子的，大多数是由疾病所导致的，如脑膜炎，而并不是发烧所致的。

误区二：发烧会导致肺炎？

有些家长担心，孩子再这么烧下去，会不会变成肺炎啊？李增清解释，其实这是搞混了因果关系，并不是发烧导致了肺炎，而是当宝宝感染肺炎时，由于体内有病毒、细菌、支原体、衣原体等感染，临床上出现发热的症状。

误区三：退烧靠“捂”？

虽说捂热综合征在冬季更为常见，但是夏天也经常能看到它的踪影，比如：宝宝身上总是有痱子，比如婴儿脸上身上突然一大片一大片发红，风一吹凉快一点就会褪……这些都是被捂热后的反应。

孩子发烧，也有家长用这种“坑娃”的方式给宝宝退烧：吃点退烧药，再捂一捂，等汗出来了后就不烧了。曾有媒体报道，有婴幼儿发烧，被家长捂热时间过长，导致多脏器功能衰竭、多器官弥漫性出血而去世的不幸案例。

李增清表示，其实，这种捂热的方法会影响到机体的正常散热而使体温越升越高，甚至出现高热状态，而宝宝在发热状态下，本身机体代谢就会变得亢进，耗氧量也会相对增加，如果再加上捂得太严实，容易因缺氧而造成机体多器官、多系统受累等更严重的后果。与捂热相反的是，宝宝发烧时，家长在给宝宝做好手脚保暖时，应注意把宝宝胸口的衣服稍微解开一些，使其充分散热，并注意室内通风换气，同时还应注意补充水分，饮食上吃一些易消化、有营养的流质、半流质食物。

误区四：一发烧马上吃药？

孩子都是心头肉，有些家长摸到宝宝一烧起来，马上就喂退烧药了。“其实，如果宝宝的体温在38.5℃以下，一般建议还是以物理降温为主”，李增清说，用温水在宝宝额部、颈部、腋下、腹股沟等血管丰富的地方擦一擦，也是可以起到一定的降温效果。而退烧药一般在宝宝体温超过38.5℃以上而且有其他明显不舒服的时候使用，目前用于儿童退烧的药主要为布洛芬或对乙酰氨基酚，在使用退烧药时，一般选用一种退烧药即可，同一种退烧药用过后，下一次需要再使用时，最好间隔6个小时以上，一天一般不超过4次，如果持续高烧不得不需要两种退烧药交叉使用时，一定要先咨询医生，在医生的指导下使用，要记得，服用退烧药目的主要是减轻宝宝的不舒服症状，而不是要降到正常体温。

总之，李增清提醒，在遇到宝宝发烧时，家长需要做的是注意监测好体温，多观察宝宝的精神反应等情况，如果宝宝精神状态好，能吃能玩能睡，就不用太过于担心，可以继续在家观察一下，但如果宝宝持续高烧，精神状态较差、萎靡不振，出现呕吐、尖叫、抽搐等反应，则应尽快送往医院。