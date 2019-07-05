高危产妇严重心衰 医生帮她成功“补心”

多年前曾因风湿性心脏病做过心脏手术的二孩妈妈阿芳（化名），不仅被查出机械瓣膜长满血栓出现“卡瓣”，连心房里也布满血栓。惠州、广州两地医生接力，多学科联合救治，不仅保母子平安，还成功为她“补心”使她转危为安。

急性心衰、肺动脉高压

心脏病孕妈产后病危

今年31岁的二孩妈妈阿芳5月以来身体开始出现不适，先是晚上睡不着、胸闷、呼吸不畅，紧接着开始出现严重咳嗽。起初，她以为是感冒，怀孕不敢吃药便硬扛着，然而咳嗽越来越厉害，甚至咳出了血，阿芳和家人这才去就诊。在惠州当地医院，医生一看阿芳的病情和过往病史，吓了一跳。

原来，阿芳早在10年前因为患有“风湿性心脏病”做过心脏“二尖瓣置换术”，她的“二尖瓣”被更换为“人工机械瓣膜”。这些年阿芳一直需要口服抗凝药，这次怀孕后因为担心抗凝药物对胎儿有影响，没有规律服药并监测，而妊娠又大大加重了她的心脏负担，于是出现了胸闷、咳血甚至晕厥的症状。

考虑到阿芳的情况紧急，惠州当地医生为阿芳实施了剖宫产手术，孕30周的她成功娩出一男婴。但就在当天晚上，阿芳心跳加快、呼吸困难、咳嗽剧烈，被诊断为心功能衰、肺动脉高压。经过数天的治疗，阿芳的病情非但没有好转，反而越来越重，连病危通知书都下了。惠州医生紧急联系广医三院广州重症孕产妇救治中心，送阿芳到广州救治。

广州医生

为她成功“补心”

阿芳一到达广州，广州重症孕产妇救治中心便组织妇产科、心胸外科、心内科等多学科专家会诊，阿芳严重心衰的病因很快便找到了——是人工机械瓣膜功能障碍导致血栓形成。

这到底是怎么回事呢？专家解释说，人的心脏内有4个“房间”，心房、心室之间有瓣膜。瓣膜就像是一个“单向阀门”，瓣膜损坏了，就相当于阀门漏了，血液会逆流。心脏换瓣手术就是把坏掉的“二尖瓣”更换为人工瓣膜，以改善心脏功能。但实施了“人工瓣膜置换术”的人群需要长期服用抗凝药，而实施了这类手术的女性如果怀孕，极有可能因为妊娠使血液处于高凝状态，出现抗凝异常，引发心内血栓。阿芳便是个典型的例子。

心胸外科医生判断，阿芳人工瓣膜的位置已经形成了血栓，如果不能及时手术，阿芳随时都有生命危险。6月11日下午，经过数个小时的努力，广医三院团队终于成功为阿芳实施了心脏换瓣手术。

心脏病女性备孕妊娠

需做好评估

广医三院副主任医师刘盛华提醒，孕产妇如果在怀孕期间出现胸闷、气促、心悸、乏力、反复咳嗽、下肢浮肿等不适可能提示出现心脏疾病，应尽早到专科医院的妇产科、心外科和心内科咨询。他指出，原先有心脏病的女性，在妊娠期可能病情加重。因为妊娠期孕妇心脏的容量负荷大大增加，特别是在妊娠的孕32~34周、分娩期、产后最初3天内，心脏所要泵出的血液最高可达到平时的1.5倍，也就是说心脏的负担是平时的1.5倍。孕前如果患有心脏瓣膜病，在此期间病情很可能会加重，甚至导致心功能衰竭。另外，妊娠期血液处于高凝状态，很容易出现肺栓塞、外周血管栓塞，既往需要抗凝的在孕期会出现抗凝异常。而妊娠期血压增高也会导致高血压性心脏病。

为此，刘盛华建议，原先有心脏病的女性，在怀孕前要到专科医院咨询妇产科医生、心外科和心内科医生，评估是否可以怀孕以及孕期可能存在的风险和应对的方案。另外，妊娠期间一定要定期体检，评估心脏疾病的进展，必要时采取相应的治疗措施。