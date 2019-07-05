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双菇汤美味可口 适合“双高”人群饮用

翁淑贤

2019年07月05日08:50 来源：广州日报

夏日炎炎，很多人都喜欢适当喝些汤水，一来补水，二来胃口不好时，适当喝些汤水或有助于健脾开胃、增进食欲。

广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授推荐，以下这款冬瓜双菇鱼头汤，既适合暑天一般人群，更适合有高血压、高脂血症的人群食用——

食材：冬瓜1000克，金针菇150克，香菇6只，鲩鱼头1只（约500克），生姜3片，调味品适量。

做法：先将香菇用清水泡软后去硬梗，洗净切丝；冬瓜刮净表皮及瓜瓤切成厚块；鲩鱼头洗净斩块，放进加有生姜片的油锅中慢火微煎，然后与备好的冬瓜一齐置于砂锅内，加清水2000毫升，武火煮沸后改用文火熬40分钟，加入洗净的金针菇、香菇丝再煮10分钟，调味即可。

蓝森麟分析说，这道汤水的主料是冬瓜，它的性味甘淡微寒，善于清热、化痰、生津、解暑；金针菇性味甘寒，长于补肝、益肠胃，有增强免疫功能、抗疲劳、降血脂等作用；香菇性味甘平，健脾开胃，有助增强机体免疫功能兼抑制血小板聚集等作用；鲩鱼头性味甘温、温中和胃。几种食材一起煲成汤，有助健脾开胃、清热平肝、解暑祛湿，适合暑天一般人群，尤其是高血压、高脂血症人群食用。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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