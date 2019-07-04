中年得糖尿病，老了易脑梗
赵鹏程
天津医科大学一项研究发现，在中年时患上糖尿病的人以后患上脑梗（缺血性卒中）的风险升高了30%。此外，那些在四五十岁得上2型糖尿病的人到60多岁时大脑血管狭窄的风险比一般人高出了2倍。
为了考察糖尿病是否为卒中的原因，研究人员回顾了“瑞典双胞胎登记”中的数据。超过3.3万名双胞胎符合这项研究的标准。参与者都是在1958年以前出生的。在60岁之前，没有人有脑血管狭窄或中风的病史。只有不到4%的参与者在中年时患有糖尿病，而有超过9%的人在晚年（60岁后）中风或大脑血管狭窄。在调整了其他的中风风险因素（如肥胖和吸烟）后，研究人员注意到中年时患上2型糖尿病的人在晚年时患上缺血性卒中的风险增加，但出血性卒中的风险并未增加。
发表在《欧洲糖尿病学杂志》上的这项研究成果认为，2型糖尿病人的血脂异常，可能会导致大脑血管狭窄，从而引发缺血性卒中。这一发现强调了中年2型糖尿病人控制血糖和血脂的必要性。（赵鹏程）
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