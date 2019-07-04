糖尿病老药逆转心力衰竭
董长喜
不久前，来自美国纽约西奈山伊坎医学院的研究人员发现，一款用于治疗2型糖尿病的药物恩格列净有望成为治疗心力衰竭的新药。动物实验研究表明，该药可改善心脏功能，经过2个月的药物治疗，模型猪心脏的左心室变小变薄，收缩力也越来越强。这项研究发表在《美国心脏病学会杂志》（JACC）上。
心力衰竭是各种心脏疾病的严重表现或晚期阶段，随着全球老龄化的加剧，心力衰竭患者的数量逐年攀升。数据显示，发达国家心力衰竭患病率为1.5%~2.0%，70岁以上人群患病率高于10%。此外，研究表明，在全球范围内，大约有50%的2型糖尿病死亡病例是由心血管疾病引起的。
这项研究的研究者、西奈山伊坎医学院博士后卡洛斯表示：“自上世纪90年代以来，还没有新的有效治疗心力衰竭的药物。这项研究可为心力衰竭患者提供一种新的治疗策略。”据了解，目前，相关制药公司正在针对该药进行三期临床试验，以验证它对心力衰竭的治疗作用。这些研究将于今年年底前结束。（董长喜）
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