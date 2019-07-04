夏季并非“安全季” 心血管事件需警惕
对于心血管患者来说，夏季温度升高导致血管扩张，血压下降，似乎进入了“安全期”。但专家提醒，高温天气下容易引发急性心血管事件，患者切勿放松警惕。
“虽然总体上看，心血管疾病发病人数在夏季比冬天要少，但气温居高不下的情况下，急性心血管事件时常发生，患者病情突发且较为危重，严重者可能导致猝死。”上海中医药大学附属曙光医院心内科主任医师崔松说。
崔松表示，一方面，酷暑天气下心脏负担加重，加之出汗增多，脱水会导致血液黏度增加，较易形成血栓，诱发心肌梗死。另一方面，进出空调房冷热交替，血管可能出现突然痉挛、收缩。此外，无节制饮酒、吃夜宵等不良生活习惯都会加重心脏负担，诱发心血管疾病。
“老年患者自身调节功能较弱，尤其需要注意自身情况。加上老人感知能力弱化，长时间处于高温环境中也不觉得热，不喝水也不觉得渴，导致发病率更高。”崔松说。
高血压患者在夏季常常出现血压下降的趋势，能否停用降压药？ 崔松表示，可以根据实际情况适当减少用药，但一般不建议停药，并应随时监测血压变化。
“一般情况下，患者如服药后血压降至120／70mmHg以下并持续数日，可以在医生指导下考虑适当减药，并观察减药后血压是否平稳。如果血压回升明显，一般在135／85mmHg以上，说明不适合减药。”崔松说。
专家特别提醒，针对患有冠心病或已经脑梗的高血压病人，血压太低会导致器官供血不足，不太建议血压降到120／70mmHg以下。
同时，高血压患者要避免长时间处于过热或过冷的极端环境下，暴晒脱水后要及时补充水分，防止血压下降太快；空调温度不宜过低，否则血管收缩，血压可能又会升高。（记者温竞华、王秉阳）
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