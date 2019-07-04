孩子为何会被厌食盯上

山东大学齐鲁医院营养科营养医师 丰佃娟

我们在营养门诊接待的咨询者中除了特殊疾病的营养治疗、减重之外，还有一类无器质性疾病的增重者——神经性厌食。如今神经性厌食患者越来越多。跟减重者交流时，大家普遍反映减重太难了，但我经常对他们说，对于神经性厌食患者来说，增重比减重难多了。

神经性厌食，发病年龄一般在十几岁到二十几岁之间，二十岁以下者居多，我接诊的最小年龄是十二岁，多为女性。到目前我只接诊过两例男性患者，都是十几岁的孩子。主诉一般是进食减少，体重迅速下降，一两个月内可减少十几公斤，形体极度消瘦，患者常诉饭后上腹部胀满，不敢多食。也有部分患者是厌食与暴饮暴食交替出现。

他们中有一部分是从心理门诊转诊而来，并且几乎所有的都是做过检查没有明显器质性疾病。通过单独与咨询者本人或者与其父母的交流可以发现，这些孩子几乎都有不科学的减肥史。

为什么说是不科学的减肥史呢？因为他们的父母几乎无一例外地反映孩子通过从网络上查询的方法减肥，进食很少（极低能量、极低碳水化合物），好多食物一点也不敢吃（例如主食类），并且一些孩子即使出现厌食了，还存在这不敢吃那不敢吃的现象。为什么说是减肥史而不是肥胖史呢？因为他们中一些人，在减肥之前根本不属于肥胖，甚至连超重都达不到，他们根本不了解什么算健康体重便开始贸然减肥。

为什么会出现这种状况呢？在我接诊的这些孩子身上总结出大概以下几方面原因：

一是学业压力。这些孩子一般处于备战中考或者高考期间，还有一部分孩子是在准备出国学习前，心理压力比较大，一旦遇到外界因素干扰，如同学之间一句关于饭量或者体型的玩笑话，可能就会引发不科学的节食减肥。

二是社会因素。处于这个年龄阶段的孩子特别敏感，但还不能正确辨别和筛选信息。对于形体美的不正确追逐，以及一些无法辨别的网络舆论导向，会导致他们不惜以身体健康为代价去追求“美”。

三是其他一些生理因素。受其他生理因素的影响，小事可能在孩子们的心里会无限放大。

因此，在学校的营养知识讲座中，我们除了给孩子带去健康的营养知识外，一般会引导孩子学会判断到底需不需要减肥。不要光盯着体重秤上的数字，数值高不一定是胖，说不定那是你的身高和肌肉的表现值。告诉孩子，遇到体重问题，一定要寻求家长和专业人士的帮助。如果您的孩子有厌食的表现，请寻求营养专业医生的帮助，他们会通过科学的营养治疗让您的孩子逐步恢复健康。