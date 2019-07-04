“异地用血医院直免”值得推广

6月27日起，浙江“异地用血医院直免”服务正式启动。该省任何一地的献血者，在省内开通相关服务的医院，均可直接办理用血费用减免。

献血者用血费用减免普遍采取的办法是，无偿献血者或者其相关亲属用血后，携带相关材料到各地血站或献血办进行手工报销。“异地用血医院直免”，直接作用是减轻患者的费用负担，减少他们来回奔波的麻烦。从长远来看，这让献血者得到了实打实的好处，能够激发群众的献血热情。

当前，一些地方即使在本地，用血费用医院直免也还没有实现。在此背景下，“异地用血医院直免”就显得更加难能可贵。以发展的眼光来看，随着人口流动性的增强，跨省异地就医变得越来越普遍，“异地用血医院直免”故而有必要在全国范围内推广。当然，这其间面临的难题不少。浙江省之所以能够实现“异地用血医院直免”，是因为省内采供血机构与用血医疗机构实现了信息系统的互联互通，同时新开发了用血减免申请查询系统和全省用血减免信息平台。假如推广这一做法，全国范围内的采供血机构就要与医疗机构全面打通信息系统。

过去，在推行跨省异地住院直接结算时，信息系统互不联通被认为是最大障碍，如今这个障碍已被克服。个中经验可以为全面实行“异地用血医院直免”提供借鉴。