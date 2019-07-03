脖子痛 压一压后溪穴

清华大学第一附属医院中医科主任 隋 晶

临床工作中，因颈椎不适来就诊的人很多。从中医角度看，脖子不舒服是长期工作而产生的一种肌肉疲劳、劳损或疼痛感，并不一定都是颈椎病。此时，可通过按压后溪穴来缓解症状。

掌心向上，握拳状，掌纹里侧（小指下方）外端有一小凸起处即为后溪穴。左边脖子痛时，用左手大拇指按压右手的后溪穴；右边脖子痛时，用右手的大拇指按压左手的后溪穴，每次按压2~3分钟即可有改善。▲