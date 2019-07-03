戴上眼镜看起来更聪明？英国研究发现确实如此

日常生活中，人们总认为戴眼镜的人看起来更聪明博学，但你知道吗，这中看似以貌取人的现象是有科学依据的!据美国时尚杂志《COSMOPOLITAN》报道，英国《自然 通讯》杂志刊登了一项英国爱丁堡大学的研究结果称，认知能力与视力之间具有一定关联，智商高的人戴眼镜的可能性比一般人要高。

英国爱丁堡大学的研究人员分析了30多万人的认知和遗传数据后发现，记忆、语言、推理能力以及注意力等遗传的因素都会影响人的认知功能。而拥有较高认知功能的人往往都戴眼镜，因为认知能力与视力之间具有一定关联，智商高的人戴眼镜的可能性比一般人高28%。

研究人员强调，这一结果并不意味着所有具有视力问题的人就一定拥有高智商。该研究报告指出，通常来说近视人群比其他戴眼镜的人智商更高，而相反远视人群在测试中得分较低。

另外，研究结果还表明，认知功能与心血管疾病之间也存在遗传相关性。具有更高认知功能的人比普通人患心血管疾病的几率低15%至17%。(刘佳俊 )