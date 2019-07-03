接连两天中午出门,老人热进ICU

7月2日,记者从山东省内各地多家医院了解到,连日炙烤下已有不少人中暑,其中以户外工作者居多。医生提醒,入伏后随着高温高湿天气增多,还将出现一波中暑高峰,市民应注意预防。

老人多脏器衰竭

2日,记者从山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)了解到,该院最近接诊到一位重度中暑患者。据了解,老人在6月20日前后出现中暑症状,此前他曾连续两天中午出门参加活动,回来以后没有及时降温,随后出现了头晕恶心的症状,体温一度高达39.9℃。

“老人属重度中暑里的热射病,已经出现多脏器衰竭,目前还没有恢复意识,上着呼吸机,血压也比较低。”

据该院重症医学科副主任医师张颖介绍,热射病的厉害之处在于,全身没有一个器官能够躲得过,体温越高中暑时间越长,越危险。

张颖说,去年接诊十五六例热射病患者,三分之二是劳力型,以长时间户外劳动的青壮年为主。“热射病死亡率还是比较高的,我们接诊的患者中,大约一半难以保住性命。”

喝六瓶矿泉水还中暑

7月2日,聊城最高气温达到了37℃,一位工人在建筑工地出现中暑症状。记者了解到,最近一周内,聊城共有3人中暑拨打120求救,患者年龄都是40岁左右,均为劳作时中暑。

同时,记者从菏泽市120急救指挥中心了解到,7月1日,有三个因中暑打来的求助电话,疑似中暑人员为两位老人和一位49岁的中年人。

不久前,济南一位20来岁的小伙子在路边等待交警处理事故。当天气温非常高,小伙一直不停地出汗,6瓶矿泉水先后下肚,他仍然觉得有些难受。感觉有些支撑不住的小伙子,被120送到了济南市第五人民医院。“小伙来的时候已经出现热惊厥,腿一个劲地抽筋。”该院急诊科主任周雪亮说,小伙子还是幸运的,属于轻度中暑。周雪亮说,最近一周,接诊过两例重度中暑患者,其中一位是中年男性、户外工作者,遗憾的是没能抢救过来。

降温补水更得补盐

“按往年的经验来看,济南6月中旬到7月初属于干热期,这时候中暑患者会比平时明显增多。”周雪亮说。而进入中伏之后,随着高温高湿天气增多,中暑还将迎来一小波高峰。

据介绍,中暑根据程度不同,分为先兆中暑、中度中暑和重度中暑,其中重度中暑又分为热射病和热衰竭,严重的都会危及生命。

“热射病多发于建筑工、环卫工等长期室外工作者,热衰竭则多发于高温高湿不通风的环境中,像一些老年人舍不得开风扇、吹空调,或者穿得相对多一些,还有产妇坐月子捂汗等,都更易中暑。”张颖说。

济南市第三人民医院急诊科副主任医师张强提醒,体质虚弱或有高血压、糖尿病等常见病的老人,尤其是卧病在床行动不便的老人,体温调节能力差、对体内环境感知能力差,又不能及时补水、补盐,其实更容易中暑。

医生提醒,一定要重视防暑降温,尤其高温下作业人员要做好个人防护,补充含盐的水分,工作场所要加强通风降温,调整作息时间等。年老体弱多病者要注意房间通风降温,劳逸结合,补充水分和营养等。

（记者 王小蒙 王尚磊 王成）