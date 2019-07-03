暴食薯条，5岁男孩吃伤肝  暴饮啤酒，23岁小伙喝伤肺

5周岁不到的小牛牛来自金华，1米2的个子，体重高达62斤。一个月前，牛牛在幼儿园的体检中发现肝功能异常，最后查实患上了脂肪肝；杭州21岁的小张在酒吧上班，一晚上喝下了近三十罐啤酒，伤到了肺，导致胸腔积液；而6岁的小女孩，去爷爷家连续补甲鱼，结果乳房变大，提前发育……

医生提醒，不要暴饮暴食，避免吃出来各种毛病。

一天吃五顿

最爱是薯条

5岁的小牛牛一看就是个小胖墩。可这么小，怎么会得脂肪肝呢？

医生询问牛牛妈妈得知，平时他们工作比较忙，很少注意牛牛的吃饭问题，总觉得他吃得多总是好事，胖乎乎的还挺可爱。牛牛确实非常能吃，基本上一天吃5顿，每顿饭量也和成年人差不多。除此之外，只要有空闲，他就喜欢吃零食，特别喜欢吃炸鸡腿、炸薯条，常常还得喝上一杯可乐，吃得满嘴是油。水果蔬菜则与牛牛“绝缘”，而且他不爱运动。

住院期间，牛牛父母还买了一堆零食带进病房，医生当场阻止了这个行为，并且对牛牛父母进行了科普教育。

如今，经过十天治疗，牛牛的肝功能好转，顺利出院。庆幸的是牛牛的脂肪肝程度不是很严重，只要得到早期诊断并及时治疗，同时改善饮食结构和生活习惯，慢慢地肝功能就能恢复正常。

杭州西溪医院肝病科主任傅晓晴建议，健康生活要从娃娃抓起。孩子多食牛奶、鱼类、豆制品等富含蛋白质的食物，平时应注意供给足量的维生素，尤其是维生素B族和维生素C，多吃含糖量低的新鲜蔬菜、瓜果，如芹菜、菠菜、小白菜、黄瓜、冬瓜等，少吃油炸类食物，少喝含糖类饮料，纠正厌食、挑食的问题。

连续喝啤酒

打嗝反酸胸腔积液

都说喝酒伤肝、伤胃，杭州21岁的小张却喝酒伤到了肺！

小张长得又高又帅，是大家口中的“小鲜肉”。平时，他在酒吧上班，常常日夜颠倒，为了生计，也时常狂饮，经常一个晚上要喝1~2箱的啤酒，酒后会有打嗝反酸等症状。

小张说，在这次发病前，他已经连续熬夜好几天，有一个晚上喝下了近三十罐的啤酒。1罐啤酒250ml，大家算一算，这真是一个很大的量啊！

起病时先是发热咳嗽，用了一周多的抗生素没好，小张出现了胸痛气短、乏力等症状。

最后，邵逸夫医院呼吸与危重症医学科章锐锋医生为小张做了气管镜检查，镜下见大量的痰栓阻塞了气管。

章锐锋医生诊断，小张的肺部感染与酒后误吸有关，即吸入性肺炎，已经呼吸衰竭，不得不下了病重通知书。

幸运的是，经气管镜吸引掉大量痰栓后，小张的体温逐渐恢复正常，病情也慢慢得以好转。出院时，小张说，幸好没有发生更严重的后果，“我保证以后一定戒烟戒酒，好好保护自己的身体。”

医生提醒，饮酒者胃内往往存有大量的食物，醉酒时，因为气道保护反射变差，呕吐时胃内酸性反流物就很容易进入气道，导致患者窒息及诱发吸入性肺炎；同时酒后呕吐也可刺激气管，通过迷走神经反射造成反射性心脏停搏。

这里也提醒一起喝酒的小伙伴，当发现同伴醉酒后呕吐，不能取平卧位，需要将醉酒者的头偏向一侧，使呕吐物流出口外，防止呛咳、误吸。一旦出现呼吸困难、面色青紫要及时拨打救助电话及时送医就诊。

甲鱼补过头

乳房生硬块

6岁的女孩筱筱（化名）杭州市红十字会医院儿童生长发育专科就诊时发现，胸部有硬块。查查没别的毛病，王伟群医生问一旁的筱筱妈妈，最近吃了什么？

筱筱妈想了许久，总觉得孩子多数时间都是在家吃的，跟平常的饮食并没什么差别，最后终于想起一个细节。原来，筱筱的爷爷奶奶家在乡下，前段时间去玩了。难得跟孙女待在一起，爷爷奶奶挖空心思给她吃点好的。有一天，爷爷去买了只甲鱼炖了汤，筱筱吃得很香，两位老人家看着就觉得高兴，第二天又炖了碗甲鱼汤，然后一连吃了一星期，直至小姑娘哭着不愿吃他们才放弃。

王医生说，如今市场上卖的甲鱼绝大多数是养殖的，为了缩短养殖时间，一些养殖户会投喂催长素之类的东西，这些其实是动物雌激素，筱筱通过吃甲鱼摄入了过多的外源性雌激素才致使乳房增大。所幸，筱筱才6岁，发育的开关本身还没有启动，只是假性发育而已，只要隔断外源性雌激素的摄入，胸部的肿块会逐渐自行消失。但要是换成9~10岁快进入青春期的小姑娘，假性发育就会向真性发育转变，这一周的甲鱼无疑是给孩子发育按下了快进键。

王医生提醒各位家长，暑期管好孩子的一日三餐的重要性绝不亚于培训班。她大致梳理了5条小朋友暑期饮食存在的问题，望家长能从这个暑假开始绕开这些坑——

1.一日三餐不规律：早上睡懒觉，三餐变两餐；

2.培训班课间图方便，以洋快餐代替正餐；

3.过分贪凉，棒冰、饮料等高糖食物摄入过多；

4.大量时间呆在家，吃零食没有节制；

5.长辈们给孩子突击进补。