约七成大肠癌发现时已是中晚期

根据国家癌症中心公布的最新数据，近年来，我国大肠癌发病率迅速攀升，其发病率占全球恶性肿瘤发病率的第三位，死亡率居恶性肿瘤死因的第二位。近年来，大肠癌发病率呈上升且低龄化趋势，大肠癌患者以每年4%的速度递增，城市白领发病率上升尤其明显。

然而，由于大肠癌早期症状不明显，很多患者出现明确症状时才就医，大约有70%的大肠癌患者就诊时已处于中晚期。中南大学湘雅二医院肿瘤中心副主任医师马芳提醒，早期发现、早期诊断、早期治疗是提高大肠癌疗效的关键。

预防 应减少致癌物在大肠内的停留时间

据马芳介绍，目前，大肠癌发病率逐年攀升，主要与环境因素引起的基因突变有关，目前已确认的环境因素包括高脂肪食谱与膳食纤维不足，以及慢性便秘、肠道慢性炎症、吸烟、饮酒及微量元素缺乏等。

临床上发现，部分非遗传性大肠癌患者出现家族聚集的倾向，这可能和一家人相同的生活方式和饮食习惯有关。

马芳提醒，减少致癌物在大肠内的停留时间是预防非遗传性大肠癌的主要内容。具体措施包括：多吃玉米、新鲜蔬菜、水果等富含糖类及粗纤维的食物;少吃油炸、熏制、高脂肪、高蛋白食物，不吃腐败变质的水果、蔬菜及食物；适当补充维生素及微量元素；戒烟，少饮或不饮酒；保持大便通畅及防治慢性肠道炎症等。

发现 有家族史的人群建议定期接受大肠癌筛查

“已确认有约20%的结直肠癌与遗传因素密切相关。”马芳表示，携带大肠癌缺陷基因或突变基因的家族成员在40岁左右大多会转变为大肠癌，而目前临床上尚无法进行缺陷基因的修复。这类人群应早期进行基因筛检，及时进行全结肠镜检查，定期进行随访。

此外，通过产前筛检、优生优育、减少大肠癌突变基因或缺陷基因携带者的数量，是当前预防或降低遗传性大肠癌发病率的主要方法。

马芳提醒，由于大肠癌可在不同时间、渐次出现多个大肠癌原发灶或同时发现多个大肠癌原发灶，因此，对于大肠癌术后、大肠腺瘤内镜治疗术后，幼年起病、病变广泛、病程长的炎症性肠病，胆结石、胆囊切除术后，慢性便秘或慢性血吸虫病患者，推荐定期接受大肠癌筛检。需要提醒的是，普通人群也建议50岁以后每5年做一次肠镜检查。

治疗 靶向药物与化疗药物联合可显著延长患者总生存期

“不过，大肠癌并非像人们想象的那样可怕，大部分大肠癌是可以预防的，而且早期大肠癌如能及时发现并进行治疗，可以完全治愈，患者的生活质量和预期寿命不会受到太大的影响。”马芳表示，被确诊为大肠癌后，患者需要积极地接受手术、化疗、放疗、生物靶向治疗等，其中手术治疗最为重要。

对于已经不能接受手术治疗的中晚期患者，抗血管生成靶向药物如贝伐珠单抗已成为复发转移性结直肠癌治疗的新选择。靶向治疗，是以肿瘤细胞或其周围微环境中的特殊分子为目标，通过锁定这些目标靶点，用专一性的药物攻击，达到攻击并阻断肿瘤生长的双重作用。抗血管生成靶向药物的出现，延长了患者的总生存期，成为个体化治疗和综合治疗的新选择。

马芳表示，随着国家对恶性肿瘤防治的重视，多款恶性肿瘤创新药纳入医保报销范围，极大地减轻患者经济负担的同时，也改善了患者的预后。 (魏惊宇 徐媛)