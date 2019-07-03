自身免疫肝炎患者有特殊肠道菌群
袁蕙芸
近日，上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科马雄教授团队在消化领域权威期刊《胃肠道》（GUT）在线发表了题为《自身免疫性肝炎患者的肠道菌群改变》的原创性研究成果，揭示了自身免疫性肝炎（AIH）患者的肠道菌群特征，即该类患者肠道菌群紊乱且多样性降低，并提示粪便里的线索可作为自身免疫性肝炎患者的潜在分级指标。
自身免疫性肝炎发病机制尚不明确，且由于最初的临床症状与病毒性肝炎症状相似，临床上诊断比较困难。因此，准确及时地监测出自身免疫性肝炎的特异性指标无疑对诊断以及进一步治疗具有重要意义。
越来越多的证据表明，肠道微生态改变与多种肝脏疾病的发生相关。通过高通量测序技术，马雄研究团队在一个未经糖皮质激素治疗的大样本AIH队列中对患者的肠道菌群结构进行了全面系统的分析。研究发现，AIH患者的肠道菌群失衡表现为肠道菌群多样性降低，且总体菌群结构和健康人群有所不同。11种菌属的相对丰度在AIH患者和健康对照中有差异，主要表现为专性厌氧菌的相对丰度下降，潜在致病菌的相对丰度增加。基于AIH患者特有的肠道菌群结构构建疾病预测模型，能够有效判别AIH患者和健康对照。
研究发现，韦永氏球菌属在AIH发病中可能发挥重要作用，其相对丰度在AIH患者中增高最为显著，且与患者的血清AST水平以及肝脏炎症分级正相关。研究明确了AIH患者粪便菌群结构与功能的改变，提示肠道菌群作为非侵入性生物标记物用于AIH疾病分层的潜在可能性。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn