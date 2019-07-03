“慢性乙肝仍然是危害我国人民健康的重大传染病。”中国工程院院士庄辉表示，在我国尚有近1000多万慢性乙肝病人还没有得到明确诊断和有效的抗病毒治疗。

近日，香山科学会议召开以“慢性乙肝功能性治愈”为主题的学术讨论会，为狙击乙肝病毒这个人类“老敌手”，业内专家提出新思路、新进展、新成果，呼吁在此基础上指导临床，探寻功能性治愈乙肝的“新路径”。

针对1—6岁儿童进行慢性乙肝的治疗，过去往往认为孩子如果处于免疫耐受期（早期）时，不宜进行抗病毒治疗，这一临床指南其实是基于成人免疫情况形成的。中国科学院院士王福生介绍，解放军总医院第五医学中心专门针对1—6岁儿童慢性乙肝抗病毒治疗效果的研究发现，1—6岁儿童年龄越小抗病毒治愈几率越大，且治疗效果好于成人。

与会专家认为，这一细分人群的研究结果是基于真实世界的医学研究，针对既往抗病毒观念，提出了更科学的诊疗依据，可能改变当前儿童慢性乙肝抗病毒治疗的指南。为此，应该进一步加紧开展儿童慢性乙肝抗病毒治疗的随机对照研究，以便进一步明确治疗的优化方案。

除了细分人群的新进展，对战乙肝病毒还应从“药物杀毒”转为“多管齐下”。

“瞄准病毒发力的药用到现在，在抑制病毒复制方面取得了一定的效果，但业界普遍认为效果欠佳、难以治愈。治疗思路应该发生一些转变。”中国工程院院士闻玉梅向科技日报记者表示，人类要战胜乙肝病毒，不仅要研发杀伤病毒的药物，还要从提高自身免疫系统抗乙肝病毒能力方面寻找新突破。

目前，乙肝患者在抗病毒用药上，以核苷类似物为主。闻玉梅介绍，核苷类似物的化学结构与天然核苷酸类似，可以让乙肝病毒误以为是合成原料，掺入乙肝病毒链中，药物会阻断病毒链的进一步延长，抑制乙肝病毒复制。

除了乙肝病毒本身的危害，研究表明，机体的免疫功能损伤和免疫紊乱是导致肝脏炎症、纤维化和肝癌发生的重要机制。

“治愈乙肝，要驱邪，还要扶正。”闻玉梅说，“‘驱邪’赶走病毒是第一步，随后要‘扶正’发动免疫系统，而最终恢复机体、达到功能性治愈还是要靠‘扶正’。”

因此，慢性乙肝的治疗只达到乙肝病毒复制的抑制（DNA检测不到）是不够的，要达到持久的表面抗原的清除，这才是功能性治愈的目标。

“功能性治愈乙肝目前还不能单纯依靠某一种疗法。”北京大学第一医院教授王贵强说，新的研究表明，抗病毒治疗、表面抗原抑制剂等治疗加上免疫治疗“三管齐下”，可使部分病人获得临床治愈。“三管齐下”的治疗分别针对3个不同层面，即先阻断病毒的DNA复制，随后消除病毒的表面抗原和控制病毒库，最后是提高机体免疫能力，最终达到治愈目的。

与会专家认为，要达到功能性治愈乙肝，未来还有很多工作要做，既涉及到临床诊治，又关系到病毒和免疫的基础研究，还关系到相关药物的研发，所以需要国内外临床专家和基础专家的共同努力，协同攻关；更需要国家对本领域研究经费的投入和政策支持；在临床实践上，转变治疗思路，清除乙肝病毒不再是单一目标，激活机体抗病毒免疫也应是临床治疗的目标之一。