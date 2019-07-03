特定肠道细菌有益肥胖人群
张梦然
细菌疗法能否治疗心血管疾病？鉴于超重或肥胖患者也是患心血管病的极高风险人群，研究人员针对肥胖和相关人群设计了一项小型临床调查试验。1日在线发表于英国《自然·医学》杂志的试验结果称，提高特定肠道细菌水平，或可对超重或肥胖人群产生有益效果。
为了解决全球范围内的心血管代谢疾病演变问题，科学家日益关注靶向肠道微生物群的干预方法。过去基于动物模型的研究表明，一种名为A.muciniphila的肠道细菌，具有对健康有益的效果，比如减少肥胖、葡萄糖耐受不良、胰岛素抗性和肝脏脂肪累积。
此次比利时天主教鲁汶大学研究人员派特里斯·卡尼及同事发现，在超重或肥胖人群、患有未经治疗的Ⅱ型糖尿病或炎症性肠病的人群体内，A.muciniphila肠道细菌的水平较低。他们开展了一项概念验证研究，表明该肠道细菌活体或经巴氏消毒后对人体是安全的，而且耐受良好，并且人体摄入后，其与健康水平上升相关。
总计32名志愿者参与了这项研究，他们在3个月的时间里采用安慰剂或A.muciniphila肠道细菌作为膳食补充剂。最终发现，与摄入安慰剂的被试相比，摄入巴氏消毒细菌制剂的被试出现了以下变化：胰岛素敏感度上升，胰岛素水平下降，肠道屏障和血液中的胆固醇水平有改善迹象。
团队总结表示，还需要开展进一步的研究来确认巴氏消毒肠道细菌的有益效果是否可以维持3个月以上，并且需要开展规模更大的对照临床试验来评估疗效。（记者张梦然）
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