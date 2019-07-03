垃圾分类，如何让更多人“拎得清”
胡宇齐
“动员令”吹响之后，垃圾分类正在全国多地系统铺开。陆续开出的罚单和整改通知书，向社会释放出明确信号：垃圾分类动真格，距离你我不再遥远。
垃圾分类话题火热，段子手们纷纷出笼，催生出不少“社交梗”：街坊打招呼张口就问“你什么垃圾”，人们的聊天内容从车子房子变成“垃圾怎么扔”，就连“拎得清”也被赋予了新义：手里拎着垃圾能分清的人……垃圾分类，当然不是一个桶变几个桶那般简单，“干垃圾”“湿垃圾”乍听起来也确实让人费脑筋。然而透过朋友圈刷屏的幽默段子不难发现，人们并没有因其麻烦而烦躁、因其严格而抱怨，相反认同率、行动力大大超出了预想。
会心一笑，认真分类，见证着这些年社会文明水位的提升。垃圾分类倡议已久，早在2000年，北上广深就被列为首批国家垃圾分类收集试点城市，虽然推行不甚理想，但也让许多人了解到了这一绿色生活方式。可以说，全社会对于垃圾分类并非“白纸一张”，而是已然迈出了润物无声的第一步。而针对“理念上认同，行动上滞后”的问题，缺的就是一种外部硬约束来切实倒逼一下。如今社会文明素质进一步提高，各大城市适时出台细致具体的管理条例，明确分类标准，明确惩处手段，有力推上这一把，再次给了垃圾分类在更大范围做好做实的契机。
垃圾分类是个典型的系统工程，涉及生活习惯养成、基础设施建设、公共服务配套等诸多方面，硬性约束、软性引导缺一不可，而关键在于最大程度降低市民执行的成本。当下困扰大家的重要问题之一，便是各类垃圾区分不易。诸如“小龙虾如何扔”之类话题或有夸张之嫌，却真实反映出人们的认知困惑。对此，某些科技公司趁热开发了“一键查询垃圾分类”小程序，以解民众的燃眉之急。类似“化难为易，便利市民”的思路，非常值得借鉴发扬。
要让垃圾分类成为大多数人的生活习惯需要过程，这场“同一起跑线上的考试”，上至80岁老人、下至幼儿园小朋友都能参与，也都需要学习。行为心理学有个“21天效应”，相信人们在认认真真地做好20次分类之后，第21次就会自然而然地“拎得清”。
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