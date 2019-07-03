苦夏养生要养心  收好这五道膳食方

夏季天气炎热，人易感到困倦烦躁和闷热不安。夏季也是心脏病的高发期，中医认为“心与夏气相通应”，所以夏季更要注意心脏的养生保健。夏季养生重在精神调摄，保持愉快而稳定的情绪，切忌大悲大喜。除了调节心智，养心还可从膳食方面调理。南方医科大学中西医结合医院副院长、治未病中心学术带头人彭康教授为您支招五道适合夏季的膳食。

1.雪菜豆腐

制作材料：豆腐100g，雪菜20g，烹调油、食盐、味精适量，葱、姜末少许。

制作方法：将豆腐切成约2立方厘米方块，用开水烫3分钟，捞出备用；将雪菜切成碎丁备用；食用油热锅，放葱、姜炝锅，放入雪菜煸炒，再放豆腐、盐、少量清汤，旺火收汁，放少许味精，出锅即可。

养生功效：雪菜具有利尿止泻、祛风散血、消肿止痛的作用，豆腐能够生津润燥、清热解毒。

适用人群：普遍适用。

2.田七苗木耳汤

制作材料：田七苗150克，黑木耳50克，西红柿、姜、盐、生抽适量。

制作方法：田七苗清洗干净，黑木耳提前清水发好，西红柿切片，姜切末，黑木耳撕成小片。少许油炒姜末，放入西红柿翻炒，随后放入黑木耳翻炒。加入一碗高汤（或开水），加适量盐、生抽，水开后放入田七苗煮1至2分钟，熟透即可。

养生功效：田七苗清热解毒，养肝清脂，活血化淤，促进血液循环和新陈代谢；田七木耳汤有养肝护肝的功效。

适用人群：普遍适用。

3.绿豆粥

制作材料:绿豆100克，粳米250克。

制作做法:绿豆加水浸泡4小时，除净杂质，放入锅内。粳米淘洗干净，也放入锅内。加入适量水，大火煮沸，小火炖煮至绿豆、粳米熟透。

养生功效:清热解暑、解毒利水。

适用人群:普遍适用，尤其适合有暑热、烦渴、水肿、腹泻等病症的人群。

4.薏仁糙米粥

制作材料:薏仁150克，糙米150克，猪肚1/2个。

制作方法:猪肚用水洗净，切成细丝，与薏仁和糙米一起放入锅中，水量则依个人喜爱的浓稠度增减，熬煮成粥。

养生功效：薏仁具有利尿消炎的作用，可以帮助排出体内多余的水分，改善水肿；糙米中的食物纤维可促进肠胃蠕动，帮助消化；猪肚健脾胃。

适用人群：普遍适用，尤其适合胃肠功能稍差者。

5.薄荷粥

制作材料:薄荷15克(鲜品30克)，粳米30~60克，冰糖适量。

制作做法:薄荷煎汤备用，粳米煮粥，粥将熟时加入薄荷汤及冰糖即可。

养生功效:清心怡神、解暑散热、增进食欲、帮助消化。

适用人群:普遍适用，尤其适合食欲减退人群。

彭康推荐夏季多食用南瓜、苦瓜，按个人喜好烹调食用即可。

南瓜滋补脾胃补中气，富含碳水化合物、果胶，可保护胃肠道黏膜免受粗糙食物刺激，并含有丰富的维生素和钙、磷等成分。体质虚寒者可在夏季多吃。

苦瓜有清热消暑、养血益气、补肾健脾、滋肝明目的作用，对治疗痢疾、疮肿、中暑发热、痱子过多、结膜炎等病有一定的功效。

彭康介绍，夏季阳气最旺，新陈代谢十分旺盛，容易出汗，加上夏天多湿重，易困脾阳。因此，夏天补养要有度，更要注重防暑伤阳，宜清补为主。夏天饮食忌生冷、肥腻，不宜过多地吃冷食、蜜冰、凉粉、冷粥等。