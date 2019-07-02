“梨形”身材的绝经后女性不易得心血管病

关注身材的女性往往不喜欢“大象腿”和“水桶腰”。美国一项研究发现，对绝经后女性来说，腿粗反倒可能是好事，“梨形”身材比“苹果形”身材罹患心血管疾病的风险小得多。

美国爱因斯坦医学院等机构的研究人员新近在英国《欧洲心脏病学杂志》上发表报告称，这项研究以2683名绝经后女性为对象，进行了为期18年以上的跟踪调查，分析脂肪主要堆积在身体中段躯干部位、即“苹果形”身材和脂肪主要堆积在腿部、即“梨形”身材者的心血管疾病风险。这些调查对象起初都没有心血管疾病，身体质量指数（BMI）一直在正常范围内，但在调查结束后有291人患相关疾病。

结果显示，相比身体中段脂肪储存量较少的人群，中段脂肪存量比较多的人群患病风险翻番；相比腿部脂肪储存量较少的人群，腿部脂肪存量比较多的人群患病风险小40%。

研究人员发现，这些调查对象中，“最苹果形”、即身体中段脂肪比例最高且腿部脂肪比例最少的人患病风险最高，是“最梨形”身材人群患病风险的3倍以上。

研究人员说，鉴于这项研究对象都是绝经后女性，对于男性和年轻一些的女性而言，尚不清楚身材比例与心血管疾病的这种关联是否依然成立。

研究人员建议，绝经后女性不论体重和BMI指数是否正常，都应该加强关注体脂的分布区域。研究人员下一步打算研究长期的饮食习惯与绝经后女性体脂分布的关系，从而评估饮食对多种健康风险的影响。